Al día siguiente de que Florencia Peña comunicara por error la falsa muerte de Jorge Messi en Luzu TV, en Puro Show debatieron sobre los límites de los errores periodísticos y las fake news.

En ese contexto, varios panelistas analizaron las fuertes críticas que recibió la actriz. Fue entonces cuando Fernanda Iglesias lanzó una polémica comparación y mencionó un episodio que involucró a Luis Ventura.

“Luis Ventura publicó las fotos de Jazmín De Grazia muerta. ¿Hay algo peor que eso? No”, sostuvo la periodista.

La frase llegó rápidamente a oídos de Ventura, quien decidió llamar en vivo al programa conducido por Pampito para responderle a su colega. Lo que siguió fue un explosivo intercambio al aire.

Luis Ventura explotó en vivo contra Fernanda Iglesias tras una grave acusación (eltrece)

El explosivo cruce entre Luis Ventura y Fernanda Iglesias

Luis Ventura: -Quiero hacer una corrección. Yo no tengo problema en poner la cara o el pecho en lo que soy responsable, pero me comentaron que recién hicieron una apreciación sobre el tema de Jazmín De Grazia. Es erróneo. Nunca tuve que ver con la publicación de las fotos en el medio en el que fueron publicadas.

Fernanda Iglesias: -Soy la persona que lo dijo y, desde que murió Jazmín De Grazia, hablo con el papá y te tiene como el culpable de todo. Vos compraste las fotos.

Luis Ventura: -Eso es mentira. Es una mentira absoluta. Poneme al papá de Jazmín De Grazia delante mío. Mentís como muchas veces.

Fernanda Iglesias: -No te voy a permitir que digas que miento.

Luis Ventura: -Es mentira, Fernanda Iglesias. No mientas. Y al papá de Jazmín De Grazia también le digo que estás mintiendo. No fui condenado, fui a declarar.

Fernanda Iglesias: -Tu hermano estaba condenado... No estás tranquilo porque llamás muy nervioso.

En medio de la discusión, Pampito intervino para intentar bajar la tensión y recordó algunos errores periodísticos cometidos por distintos comunicadores.

Pampito: -Luis, bajemos un poco... Nosotros sentimos que hubo una carnicería con Flor Peña. Vos también has contado una muerte y no era.

Luis Ventura: -No una, un montón de macanas, pero siempre puse el pecho y la cara... No, listo. Les mando un beso.

Pampito: -Está recontra caliente.

El fuerte cruce dejó uno de los momentos más tensos de la jornada televisiva y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores, especialmente después del escándalo generado por la falsa información sobre Jorge Messi.