Tras el escándalo que se generó por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi difundida por Florencia Peña en Luzu TV, Nico Occhiato rompió el silencio en vivo desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Nadie Dice Nada.

Nico Occhiato rompió el silencio en Luzu tras la fake news sobre el padre de Messi (captura de Luzu y redes)

Nico Occhiato rompió el silencio en Luzu tras la fake news sobre el padre de Messi y el escándalo con Flor Peña

“Uno, como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones. Tener un canal tiene costos, beneficios y cosas lindas, como la comunidad que tenemos, pero también tiene costos que uno debe afrontar”.

“Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, y el responsable del canal soy yo. Hablamos con las personas con las que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”.

“Tanto se habló de fake news y lo que hubo ayer fue divulgación de más fake news. Eso le saca bastante seriedad cuando quien se jacta de criticar y señala con un dedo al que se equivoca genera más fake news. Entonces, no merece mis respetos ni los de nadie”.

“Ocurrió un error no forzado y sin mala leche. Tuve que tomar decisiones y las tomé. Pero hay algo que tenemos nosotros que todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no van a tener nunca, y es la comunidad, que se da cuenta desde qué lugar hablamos”.

“Para los que se ponían contentos y decían: ‘Es el fin de Luzu’. No se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo fue mentira”, expuso Nico Occhiato en vivo tras el escándalo con Florencia Peña por comunicar la falsa muerte del papá de Messi.