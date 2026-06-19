La polémica entre Florencia Peña, Nico Occhiato y la familia Messi sigue sumando capítulos. Esta vez, fue Marcelo Tinelli quien se metió de lleno con un posteo en sus redes sociales que no pasó desapercibido y que, según expresaron en Puro Show, fue un claro “vuelto” para la actriz.

Todo comenzó cuando Tinelli publicó un mensaje de apoyo total a Lionel Messi y su familia el jueves por la tarde, en medio del escándalo por la cobertura mediática de la situación. “Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto en comunicar una noticia tan delicada de esa manera. Mi amor absoluto y mi apoyo total a Lionel Messi y su familia”, escribió el conductor, dejando en claro su postura.

El posteo de Marcelo Tinelli tras el escándalo con Flor Peña y la familia Messi en Luzu Tv (Foto: captura de eltrece).

Pampito analizó el posteo y no dudó en leerlo como una indirecta para la actriz. “Marcelo, para mí, no inocentemente, se sumó a darle un hachazo a Florencia Peña, cobrándole en su momento que ella, en este programa en vivo, le reclamó la falta de sueldo”, señalaron en el ciclo.

El posteo de Marcelo Tinelli tras el escándalo con Flor Peña y la familia Messi en Luzu Tv (Foto: captura de eltrece).

Este viernes por la mañana, Tinelli volvió a hacer una historia en sus redes sociales bancando a Nico y Luzu Tv: “Acá viendo con Mica Tinelli, como todos los días, Nadie Dice Nada con Nico Chiatto y el maravilloso equipo, los amamos y los bancamos siempre”. Mensaje con el que Pampito terminó de confirmar su teoría: “Acá aclara que lo anterior fue para Flor, es muy obvio este vuelto”.

“NO SE BAJÓ NINGUNA MARCA”: LA RESPUESTA DE OCCHIATO A LOS RUMORES

Nico Occhiato fue enfático al desmentir la supuesta fuga de sponsors: “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu TV, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira. Como dije recién, repito, se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien, y eso es lo más importante”.

Además, Occhiato defendió el espíritu de Luzu TV y la fortaleza de su audiencia: “Hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.