La polémica entre Florencia Peña, Nico Occhiato y la familia Messi sigue sumando capítulos. Esta vez, fue Marcelo Tinelli quien se metió de lleno con un posteo en sus redes sociales que no pasó desapercibido y que, según expresaron en Puro Show, fue un claro “vuelto” para la actriz.
Todo comenzó cuando Tinelli publicó un mensaje de apoyo total a Lionel Messi y su familia el jueves por la tarde, en medio del escándalo por la cobertura mediática de la situación. “Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto en comunicar una noticia tan delicada de esa manera. Mi amor absoluto y mi apoyo total a Lionel Messi y su familia”, escribió el conductor, dejando en claro su postura.
Pampito analizó el posteo y no dudó en leerlo como una indirecta para la actriz. “Marcelo, para mí, no inocentemente, se sumó a darle un hachazo a Florencia Peña, cobrándole en su momento que ella, en este programa en vivo, le reclamó la falta de sueldo”, señalaron en el ciclo.
Este viernes por la mañana, Tinelli volvió a hacer una historia en sus redes sociales bancando a Nico y Luzu Tv: “Acá viendo con Mica Tinelli, como todos los días, Nadie Dice Nada con Nico Chiatto y el maravilloso equipo, los amamos y los bancamos siempre”. Mensaje con el que Pampito terminó de confirmar su teoría: “Acá aclara que lo anterior fue para Flor, es muy obvio este vuelto”.
Lee más...
“NO SE BAJÓ NINGUNA MARCA”: LA RESPUESTA DE OCCHIATO A LOS RUMORES
Nico Occhiato fue enfático al desmentir la supuesta fuga de sponsors: “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu TV, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira. Como dije recién, repito, se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien, y eso es lo más importante”.
Además, Occhiato defendió el espíritu de Luzu TV y la fortaleza de su audiencia: “Hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos”.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.