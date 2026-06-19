El mundo de la Selección argentina vivió horas de máxima tensión después de que Flor Peña difundió en Luzu TV una información errónea sobre el estado de salud del papá de Lionel Messi. La noticia falsa, que aseguraba que el padre del capitán había fallecido, generó un verdadero escándalo y puso en alerta a todo el entorno de la Scaloneta.

En el programa El Diario de Mariana, los panelistas contaron cómo se vivió la situación desde adentro y revelaron el impacto que tuvo en el grupo de las mamás de los jugadores.

Juan Riva Roy relató: “Me contacta por Instagram la mamá de un jugador de la Selección, me dijo ‘los felicito por la reflexión que están haciendo al aire, los estoy viendo soy la mamá de…, por experiencia estos comentarios duelen, el grupo de las mamás de la Scaloneta arde, esto escaló al nivel alto’”.

La Selección argentina (Foto: AFP).

Así, el grupo de WhatsApp de las mamás de la Scaloneta se convirtió en el epicentro de la preocupación y el enojo. Los mensajes cruzados y la angustia por la noticia falsa dejaron en evidencia lo sensible que es el tema familiar para los jugadores y sus allegados.

Por su parte, Martín Salwe agregó que la repercusión de la fake news se sintió también en los pasillos de la AFA y entre los protagonistas: “Flor Peña estaba devastada con el llamado de Nico Occhiato, no paraba de llorar, pero a quien molestó mucho lo que pasó fue a la AFA, puntualmente al Chiqui Tapia”.

LA LOGÍSTICA DE MESSI Y EL CÍRCULO ÍNTIMO EN EL MUNDIAL 2026

En medio de la confusión, también surgieron versiones sobre un posible viaje de Messi a la Argentina para acompañar a su familia. Sin embargo, Martín Salwe aclaró: “La logística y la parte operativa para que Messi venga a la Argentina entre partido y partido siempre va a estar disponible, ustedes saben muy bien que tiene avión privado y lo puede hacer, puede viajar a cualquier parte del mundo cuando quiera, pero esa información en particular de que vendría a la Argentina no trascendió”.

Entonces, Guido Záffora sumó detalles sobre el entorno del capitán: “Quienes están acompañando a Messi son Antonela y sus hijos, los demás están todos acá con Celia por la salud del papá de Leo”.

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“Me contacta por Instagram la mamá de un jugador de la Selección, me dijo ‘los felicito por la reflexión que están haciendo al aire, los estoy viendo soy la mamá de..., por experiencia estos comentarios duelen, el grupo de las mamás de la Scaloneta arde, esto escaló al nivel alto” Juan Riva Roy

“Flor Peña estaba devastada con el llamado de Nico Occhiato, no paraba de llorar, a quien molestó mucho lo que pasó con ella fue a la AFA, puntualmente al Chiqui Tapia” Martín Salwe

“La logística y la parte operativa para que Messi venga a la Argentina entre partido y partido siempre va a estar disponible, ustedes saben muy bien que tiene avión privado y lo puede hacer, puede viajar a cualquier parte del mundo cuando quiera, pero esa información en particular de que vendría a la Argentina no trascendió” Martín Salwe

“Quienes están acompañando a Messi son Antonela y sus hijos, los demás están todos acá con Celia por la salud del papá de Leo” Guido Záffora

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