Después de horas de enorme tensión por la fake news que sacudió a la Selección Argentina y a la familia Messi, Lionel Messi reapareció públicamente en el entrenamiento del equipo en Estados Unidos y llevó tranquilidad con imágenes que se vieron en LAM.

En el programa de Ángel de Brito mostraron al capitán argentino trabajando junto a sus compañeros en la práctica realizada en Kansas, donde el seleccionado continúa con su preparación para el Mundial 2026.

Las imágenes exhibidas al aire mostraron a Messi participando de los ejercicios con absoluta normalidad, incluso sonriendo en complicidad con ellos, enfocado en la actividad deportiva y acompañado por el resto del plantel, luego de una jornada especialmente difícil desde lo emocional.

Foto: Captura (América)

La presencia del rosarino en el entrenamiento se produjo apenas horas después del escándalo que generó la difusión de una falsa información sobre la salud de Jorge Messi. La polémica estalló cuando Florencia Peña dio por confirmada —erróneamente— la muerte del padre del capitán argentino durante una emisión de El Show del Verano, el programa de streaming que se transmite por Luzu TV.

La preocupación por la salud de Jorge Messi y la difusión de versiones falsas sobre su estado generaron un fuerte impacto dentro de la concentración de la Selección Argentina. Así lo aseguró el periodista Leo Paradizo en América Noticias, donde reveló cómo se vivieron las últimas horas puertas adentro del equipo de Lionel Scaloni.

Foto: Captura (América)

“Yo cuento lo que recién me decían desde adentro de la concentración: está golpeado el plantel por todo lo que ha pasado hoy”, afirmó el periodista.

Según detalló, el principal motivo de la preocupación fue ver el malestar que le provocó a Lionel Messi la circulación de información errónea sobre la salud de su padre: “Lo han visto muy fastidioso a Leo, muy molesto con la fake que hoy se difundió. El plantel está molesto y si hubo un momento en donde el plantel se cayó anímicamente, fue hoy”, sostuvo.

“Yo creo que es un plantel que está siendo muy importante para Messi. Sus compañeros. Así como Messi ha sido muy importante para sus compañeros en todo este tiempo, en donde han alcanzado la gloria máxima, en este momento Messi se apoya mucho en ellos”, cerró.

Foto: Captura (América)

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FLORENCIA PEÑA ROMPIÓ EN LLANTO EN VIVO TRAS EL ESCÁNDALO POR JORGE MESSI: “LE ESCRIBÍ A CELIA Y NO ME CONTESTÓ”

Florencia Peña enfrentó la polémica que se desató tras la difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi y, visiblemente conmovida, pidió disculpas al aire de Sálvese Quien Pueda.

La actriz aseguró que jamás tuvo la intención de lastimar a la familia del capitán de la Selección Argentina y explicó cómo se produjo la confusión que derivó en el escándalo: “Lo primero que quiero decir, muy triste, es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así”, expresó apenas comenzó la nota.

Según relató, todo ocurrió mientras estaba al aire y recibió información que creyó que ya era de conocimiento público: “Mi productora me dio la noticia en vivo y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y yo no estaba siendo empática. Por eso lo dije”, explicó.

Foto: Captura (América)

“Me sentí que no estaba bien, cometí un error, me confundí. Acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas”, agregó.

Durante la charla, Peña reveló que intentó comunicarse directamente con Celia, la mamá de Lionel Messi, para expresarle personalmente su arrepentimiento por lo sucedido: “Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros porque ha venido a verme. Solo le pedí disculpas, muy sentidas, sobre lo que pasó”, contó.

Cuando le preguntaron si había recibido una respuesta, la actriz fue sincera: “No, no. Ni tampoco pretendo que me conteste”, respondió. Y profundizó sobre el motivo de ese contacto: “Solamente quería que ella sepa de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. Eso es todo”.

“Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros porque ha venido a verme. Solo le pedí disculpas, muy sentidas, sobre lo que pasó”.

A lo largo de la entrevista, Florencia insistió en que nunca buscó instalar una primicia ni generar repercusión con una noticia tan delicada: “Nunca jamás quise lastimar a nadie. No soy de esas. Ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso”, afirmó.

Además, volvió a explicar que creyó que la información ya había sido confirmada y difundida masivamente: “Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije”, sostuvo.

Finalmente, cerró con un nuevo pedido de disculpas y aseguró que no intenta justificarse: “Lamento mucho lo que pasó, pero acá estoy pidiendo disculpas. Más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas, yo no les estoy mintiendo nada”, concluyó.