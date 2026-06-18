En medio de la ilusión que despierta la participación de la Selección Argentina en la COPA MUNDIAL™, un gesto cargado de simbolismo y emoción tuvo como protagonista a Lionel Messi.

Los botines que utiliza el capitán argentino fueron bendecidos en la Basílica de Luján antes de viajar a Estados Unidos.

Los llamaron El Último Tango, y se trata de una edición especial diseñada para acompañar a Messi en su sexta participación mundialista y antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26™, el periodista Walter Queijeiro llevó el calzado hasta la Basílica de Luján para recibir una bendición especial.

Los botines de Lionel Messi para el Mundial 2026 (Foto: Adidas).

Allí, el padre Lucas realizó una ceremonia religiosa frente a varios fieles y niños que también pudieron acercarse a los botines del capitán argentino. Durante el emotivo momento, el sacerdote expresó:

“La bendición de mi Señor, pedimos a Jesús que derrame la bendición sobre los argentinos, sobre nuestra Selección, sobre los jugadores, sobre todo a los argentinos, que podamos gozar de este tiempo del Mundial y que nos regale siempre la unidad entre todos nosotros”, dijo y los roció de agua bendita.

Los botines de Leo Messi fueron bendecidos en la Basílica de Luján (Foto: captura de redes Walter Queijeiro).

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron miles de reacciones entre los fanáticos argentinos, que interpretaron el gesto como una muestra de apoyo espiritual para el capitán en una competencia que tiene un valor muy especial.

Los botines de Leo Messi fueron bendecidos en la Basílica de Luján (Foto: captura de redes Walter Queijeiro).

UN MUNDIAL ESPECIAL PARA LIONEL MESSI

La Copa Mundial de la FIFA 26™ tiene un significado diferente para Lionel Messi. A sus casi 39 años, el rosarino disputa su sexta Copa del Mundo, una cifra histórica que muy pocos futbolistas lograron alcanzar. Además, la propia campaña de presentación de los botines “El Último Tango” hace referencia a que podría tratarse de su despedida definitiva de los mundiales.

Leo Messi (Foto: AP /Charlie Riedel)

Después de conquistar Qatar 2022 y comenzar con una victoria el camino de Argentina en esta nueva edición del torneo, cada paso del capitán genera una enorme expectativa. El respaldo de los hinchas, las muestras de cariño y estos gestos de fe parecen acompañar una etapa especialmente emotiva de su carrera.

LA PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DEL PADRE DE LIONEL MESSI

La bendición de los botines también llega en un momento sensible para Messi a nivel personal. En las últimas semanas trascendió la preocupación por el estado de salud de su padre, Jorge Messi, una figura fundamental en su vida y en el desarrollo de toda su carrera profesional.

Aunque el capitán argentino continúa enfocado en la defensa del título mundial junto al equipo de Lionel Scaloni, el contexto familiar le aporta una carga emocional adicional a esta Copa del Mundo. Por eso, muchos interpretaron la ceremonia realizada en Luján como un gesto cargado de esperanza, protección y acompañamiento para uno de los momentos más importantes de la vida deportiva del astro argentino.

Jorge y Lionel Messi en 2016. (Foto: AFP)

Mientras Argentina sueña con otro título mundial, los botines “El Último Tango” ya sumaron una historia propia: antes de pisar las canchas del Mundial 2026, recibieron una bendición especial que alimenta la ilusión de todo un país.

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