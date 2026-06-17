La imagen de Leo Messi quebrado en llanto después de su hat-trick ante Argelia recorrió el mundo. El capitán de la Selección Argentina volvió a hacer historia en el debut de la Copa del Mundo, con tres goles espectaculares que lo llevaron a igualar el récord de máximo anotador de los mundiales junto Al alemán Miroslav Klose.

Pero detrás de la gloria deportiva, hubo un momento de descarga personal. El propio Messi lo reconoció en una charla con Juan Pablo Sorín. “La verdad que (las lágrimas) por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil”, dijo.

Leo Messi, su papá Jorge y su mamá Celia (Foto: Instagram @teamguineeofficiel)

En medio de ese clima, la palabra de Celia Messi cobró especial relevancia. La mamá del crack rosarino habló con Mariana Brey y compartió cómo vivió la noche inolvidable de su hijo. Todo ocurrió en el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live, cuando la panelista contó qué le dijeron.

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QUÉ DIJO LA MAMÁ DE LEO MESSI

“Hablé yo ayer, sí le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí”, dijo Brey , que reveló que la respuesta de Celia llegó enseguida, a minutos de la victoria en Kansas: “Me contestó al toque, quedé sorprendida porque estaría ahí en la cancha. No, divina, me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando”.

La panelista agregó que la mamá de Messi le expresó el cariño de siempre y que la familia estaba “feliz, feliz” por el momento que vivieron junto a Lionel. “Después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tiré una onda hermosa”, contó Brey.

Leo Messi y su mamá Celia (Foto: Instagram @antonela_reccuzzo)

El llanto de Messi no solo conmovió a los hinchas, sino que reflejó la presión y el apoyo incondicional de su entorno. “Ahora estamos en un momento difícil”, admitió el capitán, dejando en claro que la familia es su gran sostén en los momentos más duros y en las noches de gloria.

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