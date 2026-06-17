La goleada de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Argelia en su estreno en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. Luego de convertir uno de los tantos del encuentro, Lionel Messi no pudo contener la emoción y terminó visiblemente conmovido dentro del campo de juego.

Tras el partido, el capitán argentino explicó que las lágrimas no estuvieron vinculadas al resultado ni a su actuación deportiva, sino a una situación personal que viene atravesando en los últimos días.

EL DESCARGO DE LIONEL MESSI

En conferencia de prensa, el rosarino habló con sinceridad sobre el momento que le toca vivir y agradeció el respaldo que recibió dentro del plantel.

“Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Les agradezco a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío, apoyándome y dándome mucha fuerza”, expresó.

Aunque evitó brindar detalles sobre los motivos de su angustia, sus palabras despertaron preocupación entre los hinchas, que rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 15, 2026 Argentina's Lionel Messi during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley Por: IMAGN IMAGES via Reuters

Cuando fue consultado sobre el acompañamiento de sus seres queridos, Messi dejó en evidencia cuánto significan para él en este momento. “Tengo ganas de llegar al hotel y hablar con mi familia”, respondió.

EL MENSAJE DE ANTONELA ROCCUZZO

Horas después del triunfo argentino, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al capitán y mostrarle públicamente su apoyo.

“Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a una serie de fotografías familiares tomadas durante la jornada mundialista.

La emoción de Lionel Messi tras su gol en el Mundial 2026: el apoyo clave de Antonela Roccuzzo. Crédito: Instagram

El mensaje no tardó en viralizarse y fue celebrado por miles de seguidores, que destacaron el respaldo constante que la empresaria le brinda al futbolista en cada etapa de su carrera.