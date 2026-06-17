La imagen de Lionel Messi llorando desconsolado después de la goleada de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026 recorrió el planeta. Pero en las últimas horas, ese gesto cobró un significado mucho más profundo: trascendió que su papá, Jorge Messi, atraviesa un grave problema de salud.

El propio Messi, apenas terminó el partido, dejó entrever que no estaba pasando un buen momento fuera de la cancha.

“Pasé unos días difíciles, complicados”, reconoció el rosarino, visiblemente afectado, y agradeció el apoyo de sus compañeros y de toda la delegación argentina.

El capitán argentino Lionel Messi saluda al público luego de la victoria 3-0 ante Argelia en el Grupo J del Mundial, el martes 16 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Charlie Riedel) Por: AP Photo/Charlie Riedel

Qué se sabe sobre la salud de Jorge Messi

Medios argentinos informaron que Jorge Messi enfrenta un serio problema de salud desde hace varios meses. Según trascendió, la situación se habría agravado recientemente y eso explicaría la preocupación que rodea al entorno familiar del capitán.

“El padre no está bien de salud ya hace tiempo. Tiene un problema bastante grave de salud”, aseguraron fuentes cercanas a la familia.

Sin embargo, no existe un parte oficial ni un diagnóstico confirmado por parte de los Messi, que mantienen un hermetismo absoluto sobre el tema.

Lionel Messi con sus padres Jorge Messi y Celia Cuccittini. Foto: Instagram @leomessi

Internación y silencio en la familia Messi

De acuerdo a distintas versiones, Jorge Messi estaría bajo atención médica en Rosario, la ciudad natal de la familia.

En los últimos meses, habría consultado con especialistas tanto en Argentina como en Estados Unidos para evaluar diferentes alternativas de tratamiento.

Algunos reportes mencionan posibles complicaciones cardiovasculares y neurológicas, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.