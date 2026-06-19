El escándalo que sacudió a Florencia Peña en Luzu TV por su fake news sobre el padre de Lionel Messi sigue sumando capítulos. Tras su desvinculación del canal digital, la actriz iniciaría acciones legales contra el canal de streaming por el daño a su imagen, en medio de un conflicto que también salpicó a la AFA.

Sebastián Centeno, representante de Flor Peña, habló en el programa de Luis Ventura y sus declaraciones generaron aún más controversia ya que hubo muchas contradicciones con respecto a lo que dijo ella: “Ella está evaluando con sus abogados porque su imagen se ve afectada. Esto fue lo que la terminó de desestabilizar, le haría juicio a Luzu, estaban evaluandolo”, dijo el cronista Giuliano Fessia.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Nico Occhiato habló este viernes por la mañana en su programa aclaró las determinaciones que tomó después de la polémica: “Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza de canal, tiene que tomar decisiones, así como tiene un montón de privilegios, beneficios y de cosas lindas tener un canal, también tiene un costo que uno tiene que afrontar como responsable de un grupo”.

Nicolás Occhiato habló en Luzu TV sobre el escándalo con Flor Peña y la familia Messi (Foto: captura de Luzu TV y eltrece).

Según revelaron en el programa La Mañana con Moria, la situación escaló: “Esto afecta al plantel en general, porque se viralizó información interna de que el equipo estaba afectado, no solo por el liderazgo de Messi como compañero, sino también por su persona”, detallaron.

“NO SE BAJÓ NINGUNA MARCA”: LA RESPUESTA DE OCCHIATO A LOS RUMORES

Nico Occhiato fue enfático al desmentir la supuesta fuga de sponsors: “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu TV, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira. Como dije recién, repito, se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien, y eso es lo más importante”.

Además, Occhiato defendió el espíritu de Luzu TV y la fortaleza de su audiencia: “Hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos”.

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