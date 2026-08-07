Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, se animó a hablar de su vida privada en una charla distendida con Moria Casán en La Mañana con Moria. La empresaria, que el jueves estrenó su propio programa de streaming en APTRA, no esquivó las preguntas picantes y terminó contando que, tras el debut, celebró la noche con su pareja.
Durante la entrevista, la conductora fue directa: “¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?”. Nora, entre risas y sin dudar, respondió: “Anoche”. La confesión generó sorpresa y risas en el estudio, y la elogiaron: “¡Mirá qué mujer gánica! Inauguró el streaming, se fue de jodas y todo muy bien”.
La conversación entre ambas siguió en tono relajado y cómplice. Moria insistió: “¿Tu novio es más joven que vos, amora?”. Colosimo, divertida, esquivó detalles pero dejó en claro que está pasando un gran momento personal.
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“NO ME GUSTA MENTIR”: LA SINCERIDAD DE LA MAMÁ DE WANDA NARA
Nora Colosimo admitió que la pregunta era íntima, pero no dudó en responder: “Como no me gusta mentir, ¿por qué voy a mentir? Claro, tuve sexo anoche”. Moria celebró la sinceridad de su invitada y la definió como “una mujer empoderada”.
La mamá de las Nara, que mantiene una relación estable desde hace tiempo, se mostró vital y feliz tras el éxito de su streaming, que condujo junto a Valeria Notari y donde hablaron de todo.
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