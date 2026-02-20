Nora Colosimo disfruta de un exclusivo departamento en el barrio porteño de Núñez, una de las zonas residenciales más buscadas de la Ciudad de Buenos Aires.

La madre de Wanda Nara y Zaira Nara encontró allí un espacio que combina diseño contemporáneo, detalles clásicos y amenities de primer nivel, en línea con un estilo de vida donde el confort es protagonista.

La propiedad sobresale por su equilibrio entre elegancia y funcionalidad. Cada sector del hogar de Nora Colosimo fue concebido para aprovechar la luz natural y potenciar la amplitud visual, generando un clima cálido y armonioso. Sin embargo, uno de los rincones que más llama la atención es el balcón aterrazado, un verdadero privilegio urbano.

Este espacio exterior, protegido por barandas de vidrio transparente, ofrece una vista abierta del perfil arquitectónico de la ciudad. La elección de muebles de hierro blanco, con reminiscencias del diseño francés, suma una impronta romántica que contrasta con el entorno moderno.

Créditos: Instagram @nora_colosimo

ASÍ ES LA CASA DE NORA COLOSIMO

Puertas adentro, el departamento mantiene una identidad visual dominada por el blanco y los tonos neutros, una paleta que refuerza la sensación de serenidad. La estética minimalista se combina con elementos más refinados que aportan carácter sin romper la armonía general.

Créditos: Instagram @nora_colosimo

Entre los detalles más distintivos aparecen las lámparas de cristal con formato de araña, que aportan un aire clásico y sofisticado, y los espejos de gran tamaño con marcos curvos, estratégicamente ubicados para multiplicar la luz y ampliar visualmente los ambientes.

Los pisos de madera clara, presentes en todos los sectores, completan la escena con un aporte de calidez que equilibra la modernidad del conjunto.

El confort se extiende más allá de la unidad privada. El edificio ofrece instalaciones propias de un complejo residencial premium. Uno de los espacios destacados es el gimnasio, equipado con tecnología moderna que permite realizar rutinas completas sin necesidad de trasladarse fuera del hogar.

Créditos: Instagram @nora_colosimo

A esto se suma la piscina exterior, rodeada por un solárium con reposeras de madera, diseñada como un sector de descanso y desconexión. Este entorno, pensado para el relax, permite disfrutar del aire libre en un contexto exclusivo y cuidado.