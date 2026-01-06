Wanda Nara eligió atravesar las fiestas lejos del centro de la escena y enfocarse en lo más importante para ella: su familia. En los últimos días, distintas versiones aseguraban que Wanda habría quedado fuera de algunos de los eventos más relevantes del verano esteño.

Sin embargo, la empresaria no tardó en aclarar la situación y desmentir los rumores, explicando los motivos de su presencia más discreta en la agenda social. Mientras tanto, el respaldo familiar se hizo sentir con fuerza en redes sociales.

A través de una publicación donde compartió imágenes íntimas de las celebraciones, Wanda dejó ver momentos de distensión y alegría junto a sus seres queridos.

Andrés Nara con su hija Wanda.

LOS MENSAJES DE NORA COLOSIMO Y ANDRÉS NARA A SU HIJA WANDA

Entre los comentarios que recibió, uno destacó especialmente por su carga emotiva. Andrés Nara, su padre, le dedicó un mensaje breve pero contundente que no pasó desapercibido: “Sos excelente”, escribió, acompañando sus palabras con gestos de orgullo y admiración hacia su hija.

Andrés Nara tuvo un emotivo gesto con Wanda en Punta del Este: “Sos excelente” | Créditos: Instagram @andres_r_nara

También Nora Colosimo, madre de Wanda, se sumó a los mensajes de cariño. “Me encanta, Wan, siempre una reina”, expresó, y remarcó la importancia del momento compartido con una frase que sintetizó el espíritu de las fiestas: “Hermoso verlos juntos”.