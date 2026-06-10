En una picante entrevista, Albere rompió el silencio sobre los motivos de su separación, apuntó contra la madre de su expareja y el universo de las redes sociales quedó en shock tras confirmarse la ruptura definitiva entre la tiktoker y el streamer.

La joven expuso las internas familiares más feroces y cómo la mujer dinamitó el noviazgo desde adentro. Para entender el contexto de esta ruptura, podés repasar los detalles del escandaloso final de la relación de Albere y Doble Pque ya venía sumando tensión en las plataformas digitales.

"Escuchame alma Papu se está viendo con otra chica" Fuente: YouTube

Durante su visita al canal de streaming de Martín Cirio, la creadora de contenido no se guardó absolutamente nada. Explicó que al principio el vínculo con la mujer era perfecto, pero que con el tiempo todo se transformó en una pesadilla de manipulación.

La tiktoker describió el cambio de actitud de la señora como algo progresivo que terminó por desgastar su salud mental y su noviazgo.

LA TRAICIÓN DE LA MADRE DE DOBLE P

La declaración más fuerte de la noche llegó cuando la influencer revivió los llamados telefónicos que recibía. Según su testimonio, la mujer buscaba aliarse con ella a base de chismes y rumores sobre las supuestas infidelidades de su propio hijo. El objetivo aparente era manipular las decisiones de la joven y mantener el control sobre la vida amorosa del streamer.

La tiktoker hundió a la madre del streamer "Papu" al revelar las escandalosas estrategias que usaba para manipular su relación. Crédito: Youtube Por: Captura Youtube

“Ella un día me llama y me dice: Escuchame, alma. Mirá, Papu se está viendo con otra chica”, confesó la invitada ante la mirada atónita del conductor. La suegra justificaba estas alarmas diciendo que la otra tercera en discordia era una interesada y que prefería que su hijo estuviera con la tiktoker, exigiéndole una alianza explícita.

EL FIN DEL NOVIAZGO DE ALBERE

La estrategia de la mujer quedó al descubierto cuando le pidió directamente que jugara para su bando en los conflictos familiares. “A mí me caes bien vos y esto te lo cuento porque quiero que la alejes de ella. Vos tenés que tirar siempre para mi lado”, detalló la joven sobre las textuales palabras de su exsuegra.

La tiktoker hundió a la madre del streamer "Papu" al revelar las escandalosas estrategias que usaba para manipular su relación. Crédito: Youtube Por: Captura Youtube

Esta fuerte presión y las constantes idas y vueltas con el streamer terminaron por destruir la confianza en la pareja. Hoy, totalmente distanciada de Doble P y su entorno, la creadora de contenido elige enfocarse en su carrera y dejar atrás un vínculo que calificó como sumamente tóxico.