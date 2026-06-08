La influencer Albere atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A poco más de dos meses de haberse convertido en madre de Francisca, la creadora de contenido anunció públicamente su separación de Doble P, el cantante de RKT con quien había formado una familia. La noticia sorprendió a sus seguidores y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Con apenas 22 años, Albere logró consolidarse como una de las influencers más populares de la Argentina gracias a su presencia en TikTok e Instagram. Su vida cotidiana, sus proyectos y también su historia de amor con Doble P fueron parte del contenido que compartió con millones de seguidores.

Sin embargo, tras el nacimiento de su primera hija en marzo de este año, la joven comenzó a mostrarse más vulnerable y reflexiva. En distintos videos habló de las dificultades que atravesó durante el postparto y de cómo la llegada de un bebé transformó por completo su rutina.

Finalmente, confirmó que la relación con el artista había llegado a su fin.

“Sí, realmente estamos separados. Nos separamos hace dos semanas. Lo amo mucho, quisimos construir una familia, pero a veces no se puede. Es muy difícil transitar un postparto, la llegada de un bebé, la vida cambia por completo y muchas veces la pareja se desgasta”, expresó con visible emoción.

A pesar de la ruptura, Albere evitó cualquier tipo de enfrentamiento público con su ex pareja y destacó su rol como padre.

“No voy a hablar mal de él nunca porque es un muy buen padre y una buena persona. Le deseo lo mejor del mundo”, aseguró.

LA INFLUENCER APUNTÓ CONTRA SU EXSUEGRA

Días después de confirmar la separación, la influencer decidió profundizar sobre las razones que habrían afectado la relación y sorprendió al señalar una compleja convivencia familiar como uno de los factores principales.

En un extenso descargo publicado en redes sociales, Albere relató que desde el inicio de su noviazgo percibió que la relación entre Doble P y su madre era conflictiva.

“Cuando conocí a Papu me habló durante más de una hora de la relación complicada que tenía con su mamá. Yo empatizaba porque también tuve situaciones difíciles en mi infancia”, recordó.

Crédito: Instagram

Según contó, con el paso del tiempo fue observando comportamientos que comenzaron a generarle incomodidad. Incluso relató episodios ocurridos durante los primeros meses de la relación que, según su versión, evidenciaban tensiones permanentes.

LAS ACUSACIONES QUE GENERARON REVUELO EN REDES

En su testimonio, Albere sostuvo que la madre del cantante intervenía frecuentemente en la dinámica de la pareja y reveló situaciones que llamaron la atención de sus seguidores.

Entre ellas, recordó que durante el cumpleaños de Doble P una salida que tenían planeada juntos se frustró luego de un llamado de la mujer alegando un problema de salud.

La influencer también afirmó que existían constantes reclamos hacia su hijo cada vez que él tenía gestos o regalos con ella.

“Cada vez que Papu me regalaba algo, ella le preguntaba qué le había comprado a ella. Yo hasta me sentía incómoda y evitaba mostrar algunas cosas para no generar conflictos”, relató.

Las declaraciones de Albere no tardaron en viralizarse y reavivaron el interés de sus seguidores por conocer más detalles sobre el detrás de escena de una de las parejas más comentadas del universo digital argentino.

Mientras tanto, la influencer aseguró que su prioridad seguirá siendo el bienestar de su hija y transitar este nuevo capítulo de su vida enfocada en la maternidad.