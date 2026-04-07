Alberee comparte contenido con mucha frecuencia y, desde hace unos días, el foco de lo publicado cambió rotundamente.

Es que a fines de marzo nació Francisca, hija de Alma Beresovski -influencer- y Brian Arreta Vera, cantante de RKT más conocido como “Doble P”.

Por eso, desde entonces, la famosa tiktoker Alberee publica contenido sobre su hija y esta vez mostró cómo es un día de su nueva vida.

Alberee mostró cómo son sus días de mamá primeriza: qué críticas recibió en los comentarios | Créditos: Instagram @albereee_

ALBEREE MOSTRÓ CÓMO ES UN DÍA COMO MADRE PRIMERIZA

La influencer publicó cómo cuida a Francesca y de qué modo acomoda el minuto a minuto, con ayuda de las abuelas de la niña.

Además, expuso cómo se extrae leche para darle la mamadera a la pequeña recién nacida durante varias veces en la jornada.

Algunos usuarios criticaron que se pusiera la faja “muy abajo”, algo que otros seguidores repudiaron.