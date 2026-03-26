El mundo foodie se llenó de emoción con una noticia que rápidamente se volvió viral: Albere (Alma Berezowski), influencer de 21 años, y Doble P se convirtieron en padres y compartieron el primer instante junto a su bebé desde la clínica.

La imagen, cargada de intimidad y ternura, muestra a la mamá recostada en la camilla mientras sostiene al recién nacido sobre su pecho.

A su lado, el padre —aún con cofia y ropa médica— se inclina para darle un beso al bebé en un gesto que resume todo: amor, alivio y felicidad tras el nacimiento.

Foto: captura de pantalla

Una postal íntima que conmovió a todos

Lejos de sus habituales posteos gastronómicos, esta vez eligieron mostrar un momento profundamente personal. La escena transmite piel con piel, conexión inmediata y emoción genuina. No hay producción ni filtros: solo una familia que acaba de empezar.

El posteo fue acompañado por un mensaje breve pero significativo: “Bienvenida Fran”, confirmando además el nombre de la beba.

De las redes a la vida real: el lado más humano de los influencers

Acostumbrados a compartir contenido sobre comida, restaurantes y recetas, este anuncio marca un giro en su narrativa digital. La llegada de su hija no solo transforma su vida personal, sino también el tipo de contenido que podrían empezar a mostrar.

Cada vez más influencers abren la puerta de su intimidad para conectar con su audiencia desde otro lugar, y este caso no fue la excepción: la publicación se llenó de comentarios de colegas, celebridades y seguidores que celebraron la noticia.

El nacimiento que emocionó a toda una comunidad

En cuestión de horas, la imagen acumuló miles de “me gusta” y mensajes de cariño. La combinación de espontaneidad y emoción convirtió este momento en uno de los posteos más comentados dentro del universo foodie en redes sociales.

Así, los influencers de comida suman un nuevo rol a su vida: el de padres. Y con él, una historia que recién comienza —probablemente, también frente a cámara.