Marcia Frisciotti, conocida en redes como Pochi, volvió a generar revuelo desde su cuenta de Instagram @gossipeame, donde suele compartir chismes y fotos de famosos. Esta vez, la protagonista fue Sofía Gonet.

Todo comenzó cuando la panelista de Puro Show publicó una imagen en la que se ve a una mujer de espaldas, caminando por la exclusiva Avenida Alvear. “#lanonoticia: La Reini cruzando por Av. Alvear”, escribió Pochi junto a la foto, en la que se observa a una rubia con camisa blanca de lunares negros, falda negra y una cartera bordó.

Sin embargo, el posteo no pasó desapercibido y rápidamente se llenó de comentarios. Varios seguidores le marcaron un supuesto error: “Esa no es La Reini”, señalaron, sorprendidos. Incluso, algunos remarcaron que la mujer de la imagen aparenta ser mayor que Sofía Gonet y que su postura al caminar —algo encorvada— no coincide con la de la influencer.

La Reini. Foto: Instagram gossipeame

Ante la catarata de comentarios, Marcia Frisciotti no se quedó callada y redobló la apuesta: compartió otras dos imágenes para demostrar que la mujer fotografiada de espaldas era, efectivamente, Sofía Gonet.

La Reini. Foto: Instagram gossipeame

Con su estilo descontracturado, la panelista de Puro Show aclaró la situación y le puso humor a la polémica: “Para las que me dicen que la de #lanonoticia no es la Reini! Acuérdense que yo no siempre te pongo la foto de ese mismo día! Jajaja. A veces sí, a veces no!”, escribió.

Marcia "Pochi" Frisciotti en Puro Show.

De esta manera, Pochi desactivó las dudas de sus seguidores y dejó en claro que no se había equivocado, aunque el misterio inicial ya había generado un fuerte revuelo en redes.