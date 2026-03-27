Sofía “La Reini” Gonet visitó A la Barbarossa tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, donde no solo se destacó en la cocina, sino también por sus llamativos looks.
En ese contexto, la charla con Georgina Barbarossa y su panel derivó en un tema inesperado: su postura sobre la depilación.
Los integrantes del programa quedaron impactados, aun aceptando y respetando su elección.
Más sobre este tema
Fiel a su estilo frontal, la influencer no esquivó ninguna pregunta y respondió con total sinceridad, generando sorpresa en el estudio.
La Reini sorprendió con una confesión íntima sobre la depilación: “Depende de mí”
“No, yo no me depilo”, lanzó sin vueltas. Ante la reacción del panel, amplió: “No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación”.
Sin embargo, aclaró que su decisión no es rígida, sino que depende de cómo se sienta: “A veces sí, a veces no. Depende de mí”.
En ese sentido, dejó en claro que no responde a presiones externas: “Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”.
Y La Reini agregó: “Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona”.