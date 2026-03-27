Sofía “La Reini” Gonet visitó A la Barbarossa tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, donde no solo se destacó en la cocina, sino también por sus llamativos looks.

En ese contexto, la charla con Georgina Barbarossa y su panel derivó en un tema inesperado: su postura sobre la depilación.

Los integrantes del programa quedaron impactados, aun aceptando y respetando su elección.

Fiel a su estilo frontal, la influencer no esquivó ninguna pregunta y respondió con total sinceridad, generando sorpresa en el estudio.

Sofía “La Reini” Gonet habló sin filtro sobre su depilación (captura de Telefe)

La Reini sorprendió con una confesión íntima sobre la depilación: “Depende de mí”

“No, yo no me depilo”, lanzó sin vueltas. Ante la reacción del panel, amplió: “No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación”.

Sin embargo, aclaró que su decisión no es rígida, sino que depende de cómo se sienta: “A veces sí, a veces no. Depende de mí”.

En ese sentido, dejó en claro que no responde a presiones externas: “Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”.

Y La Reini agregó: “Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona”.