Siempre frontal y sin filtro, Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- volvió a dar que hablar con una confesión íntima que dejó a todos sorprendidos: aseguró que está practicando el celibato como parte de una búsqueda personal.

Invitada a Cortá por Lozano, la influencer explicó su decisión con total naturalidad, pero también con firmeza: “Sí (estoy en una semana de celbato), esperemos que dure mucho. Mi foco ahora es encontrar como un estado zen”.

Lejos de tratarse de una postura pasajera, La Reini dejó en claro que su objetivo tiene que ver con ordenarse emocionalmente y no perder el rumbo: “Concentrarme en mis proyectos, mis cositas porque si no me desenfoco”.

Foto: Captura (Telefe)

Y fue aún más directa al hablar de sus relaciones: “Me desenfoco con el amor. Hay personas que me suman y personas (que no). Siempre hay que tener personas que te potencien”, remarcó:

Por último, La Reini dejó en claro que hay algo que tiene completamente resuelto: su relación consigo misma. “Yo me llevo muy bien conmigo. Me amo, me adoro, y me gusta aprender, mandarme una cag..., reconocerlo, volver, estar bien, mejorar, aprender, y me interesa todo”, cerró, sincera.

La Reini: “Sí (estoy en una semana de celbato), esperemos que dure mucho. Mi foco ahora es encontrar como un estado zen. Concentrarme en mis proyectos, mis cositas, porque si no me desenfoco”.

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SOFÍA GONET REVELÓ QUE JAMÁS TRABAJARÍA CON STEPHANIE DEMNER Y DIO A CONOCER EL POLÉMICO MOTIVO

Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- no se guardó nada y sorprendió con una confesión explosiva. Invitada al programa de streaming Patria y Familia, la participante de MasterChef Celebrity respondió sin filtro cuando le preguntaron con qué figura del medio no aceptaría compartir trabajo: Stephanie Demner.

“Con quién no trabajaría más de todas estas personas...”, atinó a decir, mientras miraba carteles con distintas fotos de figuras. Allí, al llegar a la imagen de la influencer no dudó en darla vuelta.

“La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”, detalló, sin filtro.

Foto: Captura de video de X (@YaninaLatorreTV)

“Entonces, yo ahora haría lo mismo. Diría ' si es con ella, a mí no me tenés’”, afirmó, dejando atónitos a los conductores y al resto del equipo que no salió de su asombro al escuchar estas palabras de la expareja de Homero Pettinato.

¡Tremendo!