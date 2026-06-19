Nico Occhiato salió al aire este viernes por la mañana en Luzu TV y enfrentó de lleno los rumores que circularon en las últimas horas sobre una supuesta baja masiva de marcas tras el escándalo que involucró a Flor Peña y la familia Messi. El conductor fue contundente: “No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira”.

En un mensaje directo a la comunidad de Luzu y a quienes difundieron versiones erróneas, Occhiato remarcó: “Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones, tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios, beneficios, un montón de cosas lindas que nos pasan todo el tiempo, como por ejemplo la comunidad que tenemos, que es lo más lindo que tenemos, y también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable de un canal”.

Durante su descargo, el conductor fue categórico al referirse a la ola de rumores: “Tanto se habló, tanto se habló de fake news, y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron, que eran erróneas. Entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó, se pidió disculpas, pero el que se jacta de eso, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco”.

Nicolás Occhiato habló en Luzu TV sobre el escándalo con Flor Peña y la familia Messi (Foto: captura de Luzu TV y eltrece).

Occhiato también dejó en claro que, tras el episodio, se comunicó con todas las partes involucradas: “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”.

“NO SE BAJÓ NINGUNA MARCA”: LA RESPUESTA DE OCCHIATO A LOS RUMORES

Nico Occhiato fue enfático al desmentir la supuesta fuga de sponsors: “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu TV, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira. Como dije recién, repito, se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien, y eso es lo más importante”.

Además, Occhiato defendió el espíritu de Luzu TV y la fortaleza de su audiencia: “Hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos”.

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