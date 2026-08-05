La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva y explosiva gala de nominación que dejó a seis participantes en placa (negativa), en una semana en la que los roces, las estrategias y los conflictos en la convivencia se vivieron a flor de piel.

Los jugadores que quedaron nominados y deberán enfrentarse al voto del público son: Charlotte Caniggia (fulminada por Gisela “Yipio” Pintos), Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Juanicar, Matías Hanssen y Jennifer “La Pincoya” Galvarini.

De esta manera, el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia hasta la próxima gala de eliminación que será el lunes. Ese día se conocerá quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.

Foto: Captura (Telefe)

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SANTIAGO DEL MORO SORPRENDIÓ CON UN ENIGMÁTICO MENSAJE ANTES DE LA GALA DE GRAN HERMANO

Santiago del Moro volvió a revolucionar las redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido entre los seguidores de Gran Hermano. A pocas horas de la gala del reality, el conductor compartió una historia de Instagram con un mensaje tan breve como contundente.

Sobre un fondo completamente rojo y acompañado por la canción “Bang Bang”, de Nancy Sinatra, Del Moro escribió una única palabra en letras blancas: “FULMINADA”. Y agregó: “Hoy Gala #GH 22:30 hs”.

La publicación generó un verdadero revuelo entre los fanáticos del programa, quienes se preguntan qué participante habrá hecho una de las que jugadas más fuertes dentro de la casa.

¡Se pone picante la casa de Gran Hemano: Generación Dorada!