El nuevo capítulo del conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó una fuerte respuesta de Ana Rosenfeld, luego de que el futbolista estallara en sus redes sociales tras conocerse un nuevo embargo solicitado por la abogada en el marco del reclamo por la cuota alimentaria de las hijas que tiene con la empresaria.

Después de que Icardi publicara extensos descargos apuntando tanto contra Rosenfeld como contra el juez Hagopián que interviene en la causa, la letrada salió al cruce y explicó por qué impulsó la medida cautelar sobre la famosa “casa de los sueños”: “Hay un artículo que tiene que ver con una medida cautelar para proteger los alimentos futuros cuando tenés del otro lado a un deudor alimentario que no ha sido un cumplidor y que no tiene otros bienes registrables. Además, tiene una deuda pendiente porque, hasta el día de hoy, sigue debiendo alimentos”, sostuvo la abogada.

Lejos de quedarse ahí, Rosenfeld se mostró sorprendida por la reacción del delantero y recordó un antecedente que involucra a Maxi López: “Me extraña y me preocupa el enojo del señor Icardi, porque lo hice hace unos años con Maxi López y sabe que esto es algo absolutamente legal y él lo festejó. Me sorprende cómo escribe”, disparó.

Foto: Captura (América)

La abogada hizo referencia al embargo que en su momento solicitó sobre la casa que Maxi López tenía en Santa Bárbara para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria de los tres hijos varones que tuvo con Wanda Nara, una medida que, según remarcó, Icardi conocía perfectamente.

Además, Rosenfeld aseguró que la estrategia judicial del futbolista siempre fue cuestionar los montos establecidos, aunque finalmente termina cumpliendo con lo que ordena la Justicia: “Mauro y sus abogadas vienen discutiendo hasta la cuota alimentaria, pero después terminan pagando porque así lo dictamina la Justicia”, lanzó con contundencia.

Así, mientras la batalla judicial con Wanda Nara sigue sumando capítulos, el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Ana Rosenfeld volvió a escalar con fuertes declaraciones de ambos lados.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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MAURO ICARDI EXPLOTÓ TRAS CONOCERSE QUE EMBARGARON “LA CASA DE LOS SUEÑOS”: APUNTÓ CONTRA EL JUEZ Y LANZÓ UNA DURÍSIMA ADVERTENCIA

Después de que se conociera la versión sobre un embargo por 2.745.000 dólares sobre la conocida “casa de los sueños”, Mauro Icardi reaccionó con un explosivo descargo en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el delantero cuestionó con dureza la medida judicial que trascendió en las últimas horas y apuntó directamente contra el juez que interviene en la causa, dejando en claro que apelará cualquier resolución: “Por acá leyendo de embargos me pregunto ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, lanzó.

Luego negó que existan argumentos para justificar la medida: “Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, aseguró.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

Lejos de bajar el tono, también cuestionó el accionar de la Justicia: “¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la Justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad”, escribió.

En el tramo final de su publicación, Icardi volvió a referirse a las elevadas cifras que, según él, se reclamaron durante el proceso judicial: “Se quedaron con ganas de los 250.000 euros por mes para la señora, los 130.000 euros para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado”, disparó.

Mauro Icardi: “Por acá leyendo de embargos me pregunto ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”.

Por último, cerró con una advertencia que volvió a alimentar el enfrentamiento judicial con Wanda Nara: “Les mando un beso, sigan probando. Cuánto más pidan acá, más pido en la Justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras”, concluyó.

¡Enojadísimo!