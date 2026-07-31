La resolución de la Justicia italiana que autorizó la emisión de los nuevos pasaportes de las hijas de Wanda Nara sin necesidad del consentimiento de Mauro Icardi sigue generando repercusiones. Esta vez fue Ana Rosenfeld quien rompió el silencio, celebró el fallo y reveló el conmovedor festejo que protagonizaron las menores al conocer la noticia.

"Estoy muy contenta por la rapidez de la Justicia italiana. No se apiadaron de las menores, se dieron cuenta de que era verdaderamente una actitud macabra no querer firmar el consentimiento para que las niñas tengan el duplicado de su pasaporte, que fue robado“, disparó la histórica abogada de Wanda en El Diario de Mariana.

Durante la entrevista, Rosenfeld dejó en claro que la decisión judicial no representa una victoria para Wanda, sino para sus hijas: "La victoria judicial es de las niñas, nadie festeja la victoria de Wanda. Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores. Prevaleció el derecho de las niñas de volver a su hábitat, a su domicilio y a su colegio“, remarcó.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

Además, sostuvo que los conflictos entre los padres no deberían afectar a las menores: "La pelea de los adultos tiene que ser dejada de lado. Todos trabajamos activamente para que estas niñas sean escuchadas. Los que dicen que no hacía falta la firma de Mauro es absolutamente contradictorio y están desinformando", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Rosenfeld contó cómo reaccionaron las niñas al enterarse de que finalmente podrían recuperar sus documentos: “Estoy con las nenas en Milán hasta que salgan los pasaportes. No solamente se pusieron contentas, sino que estábamos almorzando con Wanda y las dos nenas aparecieron con una torta para festejar que tenían sus documentos. Dos criaturas que fueron a comprar una torta para celebrar a su manera. Créeme que están contentas“, reveló.

La abogada también contó que, tras el robo de los pasaportes, Wanda intentó comunicarse inmediatamente con Icardi, pero no obtuvo respuesta: "El día que se robaron los pasaportes, el mismo día Wanda le mandó un mensaje a Mauro y él no le contestó, se enteró por su hija. No hubo ninguna intención de ponerse a disposición o saber cómo estaban sus hijas“, aseguró.

Wanda Nara (Foto: Instagram).

Más allá de la resolución favorable, Rosenfeld reconoció que las menores aún atraviesan un momento delicado y reciben contención profesional: "Espero que esto no sea un trauma. Tienen una mamá maravillosa que ha sabido criar a todos sus hijos. Las nenas van a sonreír cuando estén en suelo argentino“, expresó.

Sin embargo, reveló un dato que podría tener impacto en la causa judicial: "Tienen terapia para sacar todo ese bloqueo. Se animaron a contar cosas maquiavélicas que espero que estén presentadas en el expediente, porque una vez que el juez lea lo que las nenas han dicho se van a tomar medidas diferentes a las que se venían tomando hasta ahora“, sostuvo.

Antes de cerrar, la abogada volvió a apuntar contra la postura que, según ella, mantuvo el entorno de Mauro Icardi durante todo el proceso: "Es absurdo que la otra parte diga que esto se hubiera resuelto de otra manera, porque bajo ningún punto de vista se pusieron a disposición. Lo que presentaron acá en Italia fue horrible y la jueza capitalizó eso“, concluyó.

Mauro Icardi. Foto: Instagram mauroicardi

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EL DESESPERADO PEDIDO DE WANDA NARA EN MEDIO DE SU GUERRA CON MAURO ICARDI: “NUESTRAS HIJAS ESTÁN SUFRIENDO”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio del conflicto judicial y familiar que mantienen desde hace meses, la conductora utilizó sus historias de Instagram para publicar un fuerte descargo en el que volvió a cuestionar al futbolista por la situación que atraviesan las hijas que tienen en común.

En el primero de los mensajes, Wanda aseguró que, mientras Icardi disfrutaba de un cumpleaños infantil (en referencia a Amancio, el hijo que Eugenia “la China” Suárez tiene con Benjamín Vicuña), las nenas estaban atravesando un difícil momento: “Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto”, escribió.

En la misma publicación expresó su deseo de que las menores puedan reencontrarse con su familia y cerró con una frase cargada de reproche: “Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Minutos después, Wanda redobló la apuesta con otro posteo en la que dio más detalles sobre el conflicto y volvió a cuestionar las decisiones de Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, lanzó, antes de remarcar que ella trabaja en la Argentina y que Mauro también se encuentra en el país.

Además, hizo referencia a la situación judicial del futbolista y planteó una serie de preguntas dirigidas a él: “El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”.

Sobre el final del mensaje, Wanda aseguró que sus hijas le piden al futbolista que firme la documentación necesaria para poder viajar y lanzó una grave acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó, a flor de piel.