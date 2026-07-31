Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores al revelar que permanece internada tras recibir un inesperado diagnóstico durante un control médico de rutina. A través de una serie de historias de Instagram, la influencer contó que los médicos detectaron que tenía las plaquetas extremadamente bajas y que debió comenzar un tratamiento mientras intentan determinar el origen del cuadro.

"Estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles qué anda pasando“, comenzó escribiendo Denisse en su descargo.

Luego explicó cómo se desencadenó la situación: ”Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa“.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

La exjugadora de Gran Hermano reconoció que atravesó horas de mucha incertidumbre desde que recibió la noticia y habló con total sinceridad sobre el impacto que tuvo en ella: "Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca“, expresó.

A pesar de la preocupación inicial, Denisse también compartió una noticia alentadora sobre su evolución: "Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir“, contó, llevando tranquilidad a sus seguidores.

En otra de sus publicaciones, la influencer dio detalles del delicado cuadro que atraviesa y explicó cuán bajos llegaron a estar sus valores: "Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000. Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra“, reveló.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

Además, aprovechó para explicar la función que cumplen las plaquetas en el organismo: "Son las células que ayudan a que la sangre coagule. Gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene“, detalló.

Antes de cerrar su mensaje, Denisse agradeció las innumerables muestras de cariño que recibió desde que decidió hacer pública su situación: "No tengo palabras para agradecerles tanto cariño. Estoy leyendo cada mensaje, cada comentario y cada oración que me mandan. En un momento así, sentirse tan acompañada hace una diferencia enorme“, escribió.

Finalmente, manifestó su deseo de recuperarse lo antes posible para volver a su rutina y reencontrarse con su comunidad en redes sociales: "Ojalá pronto pueda devolverles todo ese cariño de la manera que más me gusta: compartiendo con ustedes. Los quiero muchísimo“, concluyó.

Denisse González: “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca“.

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EL APASIONADO BESO DE BAUTISTA MASCIA CON DENISSE GONZÁLEZ TRAS CONSAGRARSE CAMPEÓN DE GRAN HERMANO 2023

La noche que se vivió en las primeras horas de este lunes quedará marcada a fuego en el corazón y la memoria de Bautista Mascia tras consagrarse campeón de Gran Hermano 2023. Y a poco de haber apagado las luces de la casa y reencontrarse con el resto de sus compañeros del reality de Telefe, el joven a ver a Denisse González y sellaron el momento con un apasionado beso.

Así se pudo ver en las fotos y videos que rápidamente se viralizaron en las redes donde se ve a Bautista y Denisse besándose ante la atenta mirada de los exhermanitos, quienes celebraron este momento emotivo.

“Hubo reencuentro, hubo beso”, se pudo leer en el posteo que una seguidora del programa registró en X (antes Twitter) donde también se aprecia a otros exconsursantes aplaudiendo el momento.

Foto: Captura de X (@ghera2024) Por: Fabiana Lopez

“¡La calidad que nos merecemos hermanas! Me explota el corazón de amor #Baunisse”, posteo otra fanática del ciclo, acompañando sus dulces palabras con las imágenes del especial reencuentro entre los jóvenes.