¿Qué pasaría si los seres humanos pudieran comunicarse con los animales... convirtiéndose en uno de ellos? Esa es la premisa de Hoppers: Operación Castor, la nueva película de Pixar que, después de su estreno en los cines, desembarcó en el streaming y está disponible en Disney+.

La producción, que combina aventura, comedia y ciencia ficción, propone una historia donde una innovadora tecnología permite trasladar la mente humana al cuerpo de distintos animales para observar la naturaleza desde una perspectiva completamente diferente.

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Dirigida por Daniel Chong, creador de Escandalosos (We Bare Bears), la película tiene una duración de 100 minutos y recupera el estilo de las producciones más recordadas del estudio.

De qué trata Hoppers: Operación Castor

La protagonista es Mabel, una joven apasionada por los animales que sueña con proteger el entorno natural donde vive una colonia de castores y otras especies silvestres.

Hoppers combina secuencias de acción, situaciones humorísticas y momentos de gran sensibilidad

Su oportunidad aparece cuando descubre un proyecto científico capaz de lograr algo impensado: transferir temporalmente la conciencia de una persona al cuerpo de un animal.

Gracias a esa tecnología, Mabel pasa a experimentar el mundo desde una perspectiva completamente distinta. Convertida en un castor, comienza a convivir con distintas especies y descubre cómo se organizan, se comunican y enfrentan los desafíos cotidianos para sobrevivir.

El tráiler oficial de la película Hoppers.

Pero la experiencia pronto deja de ser una simple misión científica. Cuando una empresa impulsa un proyecto que amenaza el equilibrio del ecosistema, la protagonista comprende que deberá utilizar todo lo aprendido para intentar proteger el hábitat de los animales antes de que sea demasiado tarde.

Durante esa aventura, Mabel establece vínculos inesperados con otros habitantes del bosque y aprende que la convivencia entre personas y naturaleza depende mucho más que de la tecnología.

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Sin revelar los principales giros, la película combina secuencias de acción, situaciones humorísticas y momentos de gran sensibilidad para construir una historia apta para toda la familia.

La llegada al streaming

Tras su paso por los cines, Hoppers: Operación Castor llegó al catálogo de Disney+, la plataforma donde habitualmente desembocan las producciones de Pixar después de completar su recorrido en salas.

Con esta incorporación, Disney+ suma una de las propuestas animadas más comentadas del año, especialmente por su original punto de partida y por el regreso de Pixar a una historia completamente original, alejada de secuelas y franquicias ya conocidas.

Hoppers: Operación Castor dura 100 minutos y recupera el estilo de las producciones más recordadas de Pixar.

Una aventura que combina humor, ciencia ficción y conciencia ambiental

Más allá de su planteo fantástico, Hoppers: Operación Castor desarrolla una historia sobre la importancia de comprender el mundo natural desde otra mirada.

La película utiliza la ciencia ficción como punto de partida para reflexionar sobre la conservación de los ecosistemas y la relación entre las personas y la fauna silvestre.

Al mismo tiempo, mantiene el sello característico de Pixar con un ritmo dinámico, personajes entrañables y una sucesión de situaciones cómicas que acompañan el crecimiento de la protagonista durante toda la aventura.

El reparto de Hoppers