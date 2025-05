‘Tus amigos y vecinos’ (Your Friends and Neighbors) es la nueva comedia de Apple TV+ que presenta a Jon Hamm como Andrew Cooper, un ex gestor de fondos de cobertura que elige lanzarse a la delincuencia para ganar suficiente dinero y mantener las apariencias. ¿Pero había necesidad de hacerlo con los amigos y vecinos adinerados de su comunidad?

Coop, como todos lo llaman, es un hombre que lo tenía todo: era un ejecutivo de una empresa de inversiones de alto riesgo, estaba casado con Mel (Amanda Peet), una psicóloga con la que tiene dos hijos adolescentes, y vivía en uno de los barrios más lujosos y opulentos de las afueras de Nueva York.

Sucede que un día Coop encontró a Mel en la cama con otro hombre, poco después se divorciaron y, a partir de un affaire de una noche que tuvo con una compañera de la empresa, fue despedido con una mísera indemnización y sin la chance de quedarse con su cartera de clientes. “Cancelado” en el mercado laboral, lleno de deudas pero imposibilitado de abandonar su nivel de vida, no tiene mejor idea que dar sus primeros pasos en el oscuro mundo de la delincuencia.

La serie 'Tus amigos y vecinos', con Jon Hamm, se puede ver en Apple TV+.

La serie no hace más que verificar el viejo dicho de que el dinero no compra la felicidad. Aunque su comunidad parezca organizada e impresionante, cada objeto caro que el protagonista revisa revela otro secreto, incluido un crimen.

‘Tus Amigos y Vecinos’ es una creación de Jonathan Tropper (‘This Is Where I Leave You‘) y está dirigida por Craig Gillespie (’Yo, Tonya’). Y al actor que brilló como un singular publicista en la popular Mad Men en esta oportunidad lo acompañan Olivia Munn (’The Newsroom’) y Amanda Peet (‘Brockmire’).

Cuándo salen los nuevos episodios de ‘Tus amigos y vecinos’

Los dos primeros episodios de 'Tus amigos y vecinos’(“Esto es lo que pasa” y “Deuce”) se estrenaron el viernes 11 de abril. Una semana más tarde, el 18 vio la luz (“Herpes teórico”) y el 25 de abril (“Dragones literales”).

Jon Hamm (Coop) junto a la actriz Amanda Peet (Mel) en la serie de Apple TV+.

El 2 de mayo la plataforma puso disponible el episodio 5 (“Este turista tiene agallas”), y próximamente llegan los siguientes. ¿Cuándo será eso? De a uno, los viernes de todo el mes. A tomar nota:

9 de mayo - Episodio 6: “Lo que perdiste en el camino”

16 de mayo - Episodio 7: “La primera cosa honesta”

23 de mayo - Episodio 8: “Por confirmar”

30 de mayo - Episodio 9: “Por confirmar”

Jon Hamm y un personaje con similitudes al de ‘Man Men’

El creador de ‘Tu amigos y vecinos’ aprovechó el carisma de Jon Hamm para crear un personaje a la medida del actor que supo destacarse en la serie ‘Mad Men’: un tipo que puede ser encantador y pedante a la vez, carismático y agresivo, tierno e irritante en partes iguales.

Pero en esta serie, la diferencia es que más allá de los trajes caros que use y conduzca autos de lujo, en realidad no tiene nada. Perdió todo y se convirtió en un ladrón de guante blanco.