Las infusiones caseras volvieron a ganar protagonismo en los últimos años y una de las más elegidas es la que combina jengibre y limón. Muchas personas la incorporan a su rutina diaria por sus posibles beneficios para la digestión, el alivio de las náuseas o simplemente como una bebida caliente para empezar el día.

En redes sociales y sitios de bienestar suelen atribuirle propiedades casi milagrosas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no todos los beneficios que circulan en internet cuentan con respaldo científico. Por eso, es importante conocer qué efectos fueron estudiados y cuáles forman parte de la tradición popular.

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Lo que sí está demostrado es que el jengibre contiene compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, mientras que el limón aporta vitamina C y otros antioxidantes. Juntos conforman una bebida saludable que puede complementar una alimentación equilibrada, aunque no reemplaza tratamientos médicos ni cura enfermedades por sí sola.

¿Para qué sirve hervir jengibre con limón?

El beneficio mejor documentado del jengibre es su capacidad para aliviar las náuseas y el malestar estomacal. Distintos estudios científicos encontraron que puede ser útil en casos de mareo por movimiento, náuseas durante el embarazo y algunas molestias digestivas, siempre dentro de las dosis recomendadas.

Hervir jengibre con limón: para qué sirve y por qué es cada vez más recomendado. Foto: IA

Además, esta raíz concentra gingeroles y shogaoles, dos compuestos naturales responsables de su sabor picante y de buena parte de sus propiedades. Estas sustancias presentan efectos antioxidantes y antiinflamatorios, aunque la cantidad presente en una infusión casera es menor que la utilizada en los ensayos clínicos.

Por su parte, el limón aporta principalmente vitamina C, un nutriente esencial para el funcionamiento normal del sistema inmunitario y la protección de las células frente al estrés oxidativo. También mejora el sabor de la infusión y la vuelve más agradable para el consumo diario.

Cómo preparar la infusión correctamente

La receta tradicional requiere entre dos y tres centímetros de raíz fresca de jengibre, una taza de agua y el jugo de medio limón. Primero se corta el jengibre en rodajas finas y se deja hervir durante cinco a diez minutos, dependiendo de la intensidad deseada.

Una vez finalizada la cocción, se recomienda retirar la olla del fuego antes de agregar el limón. De esta manera se conserva una mayor cantidad de vitamina C, ya que este nutriente puede degradarse cuando permanece mucho tiempo expuesto al calor.

Hervir jengibre con limón: para qué sirve y por qué es cada vez más recomendado. Foto: IA

Quienes prefieran un sabor más suave pueden incorporar una cucharadita de miel al final de la preparación. En líneas generales, los especialistas consideran que dos o tres tazas al día son suficientes para disfrutar de sus posibles beneficios sin excederse.

Qué precauciones hay que tener

Aunque se trata de una bebida considerada segura para la mayoría de las personas, el jengibre puede interactuar con algunos medicamentos, especialmente con los anticoagulantes, por lo que en esos casos conviene consultar previamente con un médico.

También se recomienda moderar su consumo en personas con cálculos biliares, úlceras gástricas o antes de una cirugía programada. En el caso de las embarazadas, puede ser útil para aliviar las náuseas, pero siempre bajo la indicación de un profesional de la salud.

Por último, es importante tener expectativas realistas. Hervir jengibre con limón no fortalece el sistema inmunológico de manera inmediata, no elimina virus ni reemplaza un tratamiento médico. Sus beneficios deben entenderse como un complemento dentro de hábitos saludables, acompañado de una alimentación equilibrada y la consulta médica cuando los síntomas persisten.