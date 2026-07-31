Una noche, una ambulancia llega antes que la Policía a la escena de un accidente. Lo que parece el comienzo de un rescate es, en realidad, el punto de partida de una historia con Ricardo Darín y Martina Gusmán donde el negocio, la corrupción y la supervivencia se cruzan con un romance tan intenso como imposible.

Esa es la premisa de Carancho, una de las películas más reconocidas del cine argentino reciente, representante en la carrera por el Oscar, que volvió a ganar protagonismo en el catálogo de Netflix, que dejará en los próximos días.

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Dirigido por Pablo Trapero y estrenado en 2010, este thriller dramático de 107 minutos está inspirado en una problemática real: las mafias que lucran con los accidentes de tránsito y los juicios por indemnizaciones.

De qué trata Carancho

La historia sigue a Sosa, un abogado que perdió su matrícula y sobrevive trabajando para una organización ilegal conocida como “carancho”, dedicada a captar víctimas de accidentes de tránsito para iniciar demandas judiciales y obtener ganancias económicas.

Ricardo Darín interpreta a Héctor Sosa y Martina Gusmán a Luján.

Su rutina cambia cuando conoce a Luján, una joven médica de emergencias que trabaja en el servicio de ambulancias. Ella pasa los días y las noches recorriendo la ciudad para asistir heridos, mientras intenta sobrellevar el agotamiento físico y emocional que le impone su profesión.

A partir de ese encuentro nace una relación marcada por la atracción y la desconfianza. Ambos quedan atrapados en un ambiente cada vez más violento, donde los intereses económicos pesan más que la vida de las personas y salir parece casi imposible.

El tráiler oficial de la película Carancho,, con Ricardo Darín.

Sin recurrir a grandes escenas de acción, Carancho construye una tensión constante a través de un relato que combina drama, policial y romance. La película expone cómo funciona una red clandestina que se aprovecha de la desesperación ajena, al mismo tiempo que profundiza en los conflictos personales de sus protagonistas.

Una película inspirada en un problema real

Aunque la historia es ficticia, Carancho toma como referencia un fenómeno que durante años ocupó titulares en Argentina: las organizaciones dedicadas a obtener beneficios económicos mediante accidentes de tránsito, reclamos judiciales y fraudes a compañías aseguradoras.

Pablo Trapero utiliza ese contexto para desarrollar una historia de ficción con un fuerte tono social, sin convertir la película en un documental ni perder de vista el recorrido emocional de los personajes.

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El film tuvo una importante repercusión internacional, fue seleccionado para competir en el Festival de Cannes y representó a Argentina en la preselección a los Premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Ricardo Darín y Martina Gusmán lideran un thriller intenso

Uno de los mayores atractivos de Carancho es la dupla formada por Ricardo Darín y Martina Gusmán, quienes sostienen una historia atravesada por la tensión y los dilemas morales.

Carancho pronto dejará de estar disponible en Netflix.

Darín interpreta a un hombre que intenta encontrar una salida a un entorno dominado por la corrupción, mientras que Gusmán encarna a una médica comprometida con su trabajo, enfrentada diariamente a situaciones límite.

Cómo es el reparto de Carancho