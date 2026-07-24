Una vieja camiseta de fútbol puede convertirse en un tesoro capaz de despertar obsesiones, alimentar leyendas y cambiar el rumbo de varias vidas. Sobre esa premisa se desarrolla La casaca de Dios, la película argentina que toma como punto de partida uno de los mayores símbolos del deporte nacional: la camiseta que Diego Armando Maradona utilizó frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Dirigida por Fernán Mirás y con una duración de 100 minutos, la producción combina aventura, comedia y emoción y se encuentra disponible en Netflix.

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Lejos de reconstruir aquel partido histórico, la historia imagina qué podría ocurrir si esa prenda, considerada una reliquia por millones de fanáticos, reapareciera décadas después y varias personas intentaran quedarse con ella por motivos muy distintos.

De qué trata La casaca de Dios

El protagonista es Marcelo, un hombre que atraviesa un momento complicado cuando recibe una propuesta tan inesperada como irresistible: participar en la búsqueda de una camiseta que, según una antigua versión, podría ser la que Maradona vistió durante el inolvidable encuentro frente a Inglaterra en México 1986.

Dirigida por Fernán Mirás, dura 100 minutos y se encuentra disponible en Netflix.

Lo que comienza como una investigación llena de incertidumbres pronto deriva en una aventura donde nada resulta sencillo. A medida que aparecen nuevas pistas, también surgen personajes dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de encontrar la supuesta reliquia antes que los demás.

El recorrido lleva a Marcelo a cruzarse con coleccionistas, intermediarios, fanáticos y personas convencidas de conocer el verdadero destino de la camiseta. Cada nuevo indicio abre otra puerta, mientras el misterio crece alrededor de un objeto cuyo valor trasciende ampliamente lo económico.

Una ficción inspirada en uno de los grandes mitos del fútbol

Aunque la historia nace a partir de un hecho real, La casaca de Dios no es una biografía del capitán argentino ni un documental sobre el Mundial de 1986. Fernán Mirás utiliza una de las grandes leyendas que rodean a Diego Maradona para construir una ficción con identidad propia.

El punto de partida remite a la camiseta utilizada en el partido frente a Inglaterra, recordado por La Mano de Dios y El Gol del Siglo, dos jugadas que quedaron para siempre en la memoria del fútbol.

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A partir de ese símbolo, el director desarrolla una aventura que mezcla intriga y humor sin perder de vista el enorme peso emocional que ese objeto tiene para millones de hinchas.

Un elenco encabezado por Natalia Oreiro y Jorge Marrale

La película reúne a varias figuras del cine y la televisión argentina encabezadas por Natalia Oreiro, Jorge Marrale y Claudio Martínez Bel, quienes lideran una historia que alterna momentos de tensión con otros más distendidos.

Marcelo es un hombre que atraviesa un momento complicado en La casaca de Dios.

A ellos se suman actores que acompañan una propuesta donde el fútbol está siempre presente, aunque el verdadero eje pasa por los vínculos entre los personajes y el significado que un recuerdo puede adquirir con el paso del tiempo.

Cómo es el reparto de La casaca de Dios