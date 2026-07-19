Las comedias románticas encontraron en los teléfonos celulares un nuevo escenario para contar historias de encuentros inesperados. Mensajes de voz para Isabelle toma esa idea como punto de partida y construye un relato donde una simple equivocación al dejar mensajes de voz desemboca en la posibilidad de enamorarse cuando menos se espera.

La película que combina romance, humor y drama sin alejarse de un tono cotidiano, cuenta con un elenco encabezado por Zoey Deutch y Nick Robinson. Tiene una duración de 116 minutos y pronto se convirtió en una sensación al convertirse en lo más visto de Netflix.

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Con una historia que se apoya más en los vínculos humanos que en los grandes golpes de efecto, la producción explora cómo una pérdida puede convertirse, de manera inesperada, en el comienzo de una nueva etapa.

De qué trata Mensajes de voz para Isabelle

Después de la muerte de su hermana Isabelle, Jill mantiene una rutina que le permite sentirse cerca de ella: llama periódicamente a su antiguo número de teléfono y le deja mensajes de voz donde le cuenta cómo sigue su vida, sus dudas y todo aquello que ya no puede decirle en persona.

Jill deja mansajes en el antiguo número de teléfono se su hermana fallecida para sentirse de algún modo cerca de ella.

Lo que Jill desconoce es que ese número fue reasignado por la compañía telefónica. Quien comienza a escuchar esos mensajes es Andy, un joven que atraviesa sus propios conflictos personales y que, con el paso de los días, queda conmovido por la honestidad y la sensibilidad de esa mujer desconocida.

El tráiler de Mensajes de voz para Isabelle, en Netflix.

Aunque al principio duda sobre intervenir, finalmente decide responder. Así comienza un intercambio que transforma la vida de ambos y da origen a una relación construida sobre la confianza, la empatía y la posibilidad de sanar heridas que parecían imposibles de superar.

Un romance atravesado por el duelo

Más allá de su premisa romántica, Mensajes de voz para Isabelle encuentra su identidad en la manera en que aborda el duelo. La pérdida de Isabelle no funciona solo como el disparador del relato, sino como un elemento que condiciona las decisiones de todos los personajes.

La realizadora Leah McKendrick construye una historia donde el amor aparece como consecuencia de un proceso de reconstrucción personal.

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El film evita los lugares comunes del género y apuesta por diálogos sinceros y situaciones cotidianas para mostrar cómo dos personas marcadas por distintas experiencias encuentran un punto de conexión inesperado.

La sensibilidad para desarrollar la historia

Las reseñas coincidieron en valorar la sensibilidad con la que la película aborda el duelo y la forma en que utiliza una idea sencilla para desarrollar una historia emotiva.

También recibieron elogios las interpretaciones de Zoey Deutch y Nick Robinson, cuya química sostiene buena parte del relato.

En Mensajes de voz para Isabelle, las emociones surgen de manera natural.

Otro aspecto destacado fue la decisión de evitar el melodrama y construir una comedia romántica donde las emociones surgen de manera natural.

Cómo es el reparto de Mensajes de voz para Isabelle