Enola Holmes logró construir un camino propio dentro del universo creado por Arthur Conan Doyle. Lejos de quedar a la sombra de su célebre hermano Sherlock, la joven detective se convirtió en una de las protagonistas más populares en Netflix gracias a una combinación de misterio, aventura y humor.

Ahora, en su tercera parte la saga eleva la apuesta con un caso más complejo, una protagonista más madura y decisiones personales que pondrán a prueba todo lo que aprendió hasta ahora. Su duración es de 118 minutos.

De este modo, Millie Bobby Brown regresa como la detective adolescente, acompañada nuevamente por Henry Cavill y gran elenco, en una historia que combina investigación criminal con el crecimiento personal de su protagonista.

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La película está dirigida por Philip Barantini, realizador británico reconocido por Boiling Point y la miniserie Adolescence. Y el guion vuelve a estar basado en la saga literaria The Enola Holmes Mysteries, de Nancy Springer, con Jack Thorne como principal responsable de la adaptación.

De qué trata Enola Holmes 3

Después de resolver sus primeros casos y consolidarse como detective independiente, Enola enfrenta el desafío más difícil de su carrera. Todo comienza cuando una joven desaparece en circunstancias misteriosas y la investigación conduce a una compleja red de secretos que amenaza con involucrar a figuras poderosas.

Henry Cavill interpreta a Sherlock Holmes en Enola Homles, por Netflix.

Mientras intenta descubrir qué ocurrió, Enola deberá tomar decisiones que no solo afectarán el desenlace del caso, sino también su vida personal. La relación con Tewkesbury atraviesa un momento decisivo y la joven detective deberá preguntarse si está dispuesta a priorizar sus sentimientos o su vocación.

Como en las películas anteriores, Sherlock Holmes aparece como un aliado ocasional, aunque la investigación vuelve a estar completamente en manos de su hermana menor, que utiliza métodos propios y una mirada diferente para resolver los enigmas.

El tráiler de Enola Holmes 3.

La historia mantiene el tono aventurero de la saga, pero incorpora un conflicto más oscuro y un nivel de riesgo superior para su protagonista.

Una etapa más madura para la detective

Uno de los principales cambios de esta tercera entrega es la evolución del personaje principal. Si en las películas anteriores predominaba el espíritu juvenil y el descubrimiento del mundo, ahora Enola enfrenta dilemas propios de la adultez.

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Barantini aporta además un estilo visual distinto al de Bradbeer, responsable de las dos primeras películas. Sin abandonar el humor ni el ritmo ágil que caracterizan a la franquicia, la nueva entrega apuesta por una atmósfera más tensa y un desarrollo emocional más profundo.

Conserva la esencia

Las primeras reseñas coincidieron en señalar que Enola Holmes 3 conserva el espíritu entretenido de la saga, pero incorpora una historia más ambiciosa y una protagonista que ya no necesita demostrar constantemente su capacidad como detective.

Enola Holmes 3 conserva el espíritu entretenido de la saga, pero incorpora una historia más ambiciosa.

Varios críticos destacaron que la película consigue crecer junto con su personaje principal, ofreciendo un misterio más elaborado sin perder el carácter familiar que convirtió a la franquicia en uno de los mayores éxitos de Netflix.

Cómo es el reparto de Enola Holmes 3