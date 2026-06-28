Hay películas románticas que apuestan por las grandes declaraciones de amor y otras que encuentran su fuerza en los pequeños gestos. Yo antes de ti pertenece a este último grupo, y es la adaptación de la exitosa novela de Jojo Moyes que se convirtió en un fenómeno internacional gracias a una historia que combina romance, humor, drama y una profunda reflexión sobre las decisiones personales.

Con Emilia Clarke y Sam Claflin como protagonistas, el film encontró una enorme repercusión entre el público por la química de la pareja central y por una historia que se aleja de los romances convencionales, y explotó nuevamente con su reciente incorporación al catálogo de Netflix.

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La película tiene una duración de 110 minutos y está dirigida por Thea Sharrock. El guion fue escrito por la propia Moyes, autora del libro homónimo publicado en 2012 y convertido en un best seller mundial que dio origen a una trilogía literaria.

De qué trata Yo antes de ti

Louisa Clark es una joven alegre, espontánea y algo excéntrica que vive en un pequeño pueblo inglés. Su vida cambia cuando pierde su empleo en una cafetería y acepta trabajar como cuidadora de Will Traynor, un hombre que quedó cuadripléjico tras sufrir un accidente dos años antes.

La química entre Emilia Clarke y Sam Claflin es clave para el éxito de Yo antes de ti.

Antes de ese episodio, Will llevaba una vida marcada por los viajes, los deportes extremos y una carrera exitosa. La imposibilidad de recuperar esa existencia lo convirtió en una persona distante, irónica y profundamente desencantada.

La convivencia entre ambos comienza de manera difícil. Sin embargo, con el paso del tiempo, Louisa logra atravesar las barreras emocionales de Will y construir una relación que transforma la vida de los dos.

El tráiler oficial de la película Me Before You.

Lo que inicialmente parece una historia romántica tradicional se convierte en una reflexión sobre el amor, la libertad individual y las decisiones más complejas que una persona puede enfrentar.

Una novela que conquistó a millones de lectores

Buena parte del éxito de Yo antes de ti se explica por la enorme popularidad del libro de Jojo Moyes. La novela se convirtió en un fenómeno editorial internacional y fue traducida a decenas de idiomas antes de llegar al cine.

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os personajes, los diálogos y los principales conflictos emocionales mantienen la esencia que había conquistado a los lectores.

La película recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo, una cifra muy superior a su presupuesto, y terminó consolidándose como una de las adaptaciones románticas más exitosas de la década pasada.

Yo antes de ti tiene una duración de 110 minutos y está dirigida por Thea Sharrock.

Elogios a Emilia Clarke

La interpretación de Clarke fue particularmente celebrada por su capacidad para transmitir optimismo y vulnerabilidad sin caer en la caricatura.

La actriz venía de alcanzar fama mundial gracias a su papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, pero encontró aquí un registro completamente distinto.

Cómo es el reparto de Yo antes de ti