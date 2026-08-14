¿Qué puede salir mal cuando un delincuente de poca monta termina dando clases de matemáticas a un grupo de adolescentes? Prácticamente todo. El profe, una comedia francesa que convierte una operación policial encubierta en una sucesión de situaciones disparatadas dentro de una escuela secundaria.

Creada y dirigida por François Uzan, la serie llegó a Netflix y rápidamente consiguió instalarse entre las producciones más vistas de la plataforma. Tiene 8 capítulos de alrededor de 30 a 35 minutos, una extensión que favorece el ritmo y permite completar la temporada sin embarcarse en una historia interminable.

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El protagonista es Alexandre Kominek, comediante franco-suizo que interpreta a Eddy, un hombre con una facilidad extraordinaria para los números pero con una capacidad todavía mayor para meterse en problemas.

De qué trata El profe

Eddy Santozzio es un estafador con un verdadero talento para las matemáticas. Después de que la policía lo atrapa durante una redada, queda frente a dos posibilidades: terminar en prisión o aceptar una propuesta bastante particular.

En El profe, Eddy Santozzio es un estafador con un verdadero talento para las matemáticas. .

Las autoridades necesitan que se infiltre en una escuela haciéndose pasar por Édouard Martin, profesor de matemáticas, para localizar al hijo de un poderoso delincuente. Eddy acepta, convencido de que será la alternativa más sencilla.

Su llegada al colegio lo coloca frente a un territorio para el que no estaba preparado: adolescentes imprevisibles, profesores con personalidades enfrentadas, problemas cotidianos de la institución y una directora con la que comparte parte de su pasado.

El tráiler oficial de la serie Recalé, en Netflix.

Mientras intenta que nadie descubra que jamás fue docente, también debe cumplir las órdenes de Lucie, la policía que controla su misión.

Un falso profesor que termina atrapado en su propia mentira

La principal herramienta cómica de El profe es colocar a Eddy permanentemente fuera de su zona de confort.

Puede ser un estafador hábil y tener una facilidad excepcional para resolver problemas matemáticos, pero enseñar es otra cosa. Sus clases improvisadas, sus respuestas frente a los alumnos y sus métodos poco convencionales dejan en evidencia desde el comienzo que está lejos del profesor ideal.

Al mismo tiempo, la escuela comienza a transformarse en algo más que el escenario de su misión.

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La serie aprovecha para exponer tensiones del sistema educativo: profesores agotados, falta de recursos, diferencias respecto de cómo manejar a los estudiantes y adultos que deben resolver problemas que exceden ampliamente aquello que deberían enseñar dentro del aula.

Humor, policial y crítica social: qué encontraron los críticos

Las críticas señalaron que el humor no busca encadenar chistes a toda velocidad, sino que se apoya en la incomodidad del protagonista, sus improvisaciones y el contraste entre el mundo criminal del que proviene y el colegio donde debe sobrevivir.

También se valoró que la serie utilice una premisa deliberadamente disparatada para introducir una mirada sobre la educación sin convertirse en un relato solemne.

El profe tiene 8 capítulos de alrededor de 30 a 35 minutos en Netflix.

El público también acompañó: poco después de su lanzamiento, El profe llegó a los primeros puestos entre las series más vistas de Netflix en numerosos países y dentro del Top 10 internacional relevado por FlixPatrol.

Cómo es el reparto de El profe