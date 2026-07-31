Un turista se niega a abandonar una reposera cuando el dueño del único parador abierto quiere terminar su jornada. Lo que comienza como una discusión trivial bajo la luna llena se convierte en un juego de engaños, sospechas y amenazas que puede terminar de la peor manera. Esa es la propuesta de Playa de lobos, la comedia negra protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira.

Disponible en Disney+., el film fue escrito y dirigido por el español Javier Veiga, dura 100 minutos y se desarrolla casi por completo en una playa de Fuerteventura, una de las Islas Canarias.

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Con solo dos personajes principales y un escenario reducido, la producción combina humor, intriga y tensión psicológica.

De qué trata Playa de lobos

Manu administra un pequeño parador ubicado frente al mar. Es de noche, la temporada turística está terminando y solo desea cerrar el establecimiento para regresar a su casa. Sin embargo, todavía queda un cliente instalado en una reposera: Klaus, un argentino radicado en Suecia que no parece tener ninguna intención de marcharse.

El mayor atractivo de Playa de lobos es el enfrentamiento entre sus dos protagonistas.

El encargado intenta explicarle que debe levantar todo, pero el visitante insiste en permanecer allí durante un rato más. La conversación comienza con reclamos cotidianos y algunas provocaciones, aunque poco a poco adquiere un tono más incómodo.

Klaus demuestra saber más de lo que debería sobre la vida de Manu y comienza a conducir el intercambio hacia asuntos personales. El camarero, desconcertado, intenta descubrir quién es realmente ese desconocido y por qué eligió precisamente su parador para pasar la noche.

A medida que salen a la luz nuevos datos, la aparente charla entre un turista y un trabajador se transforma en una disputa marcada por la manipulación.

Una comedia que se transforma en un thriller

El espacio limitado hace que la atención se concentre en las palabras, los silencios y las reacciones de los protagonistas. La playa desierta, la oscuridad y el aislamiento refuerzan la sensación de que ninguno podrá abandonar fácilmente ese encuentro.

La historia también incorpora algunos momentos de humor físico y apariciones musicales vinculadas con el ambiente festivo de las Islas Canarias.

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Estos recursos rompen por momentos el realismo y acompañan el paso gradual de la comedia hacia una intriga con engaños y manipulaciones.

El duelo entre Francella y Rovira

El mayor atractivo de Playa de lobos es el enfrentamiento entre sus dos protagonistas. Francella interpreta a Klaus, un hombre cordial en apariencia, pero difícil de descifrar. Rovira encarna a Manu, quien pasa del fastidio inicial al temor cuando comprende que su visitante persigue un objetivo concreto.

La producción depende casi por completo de esa interacción, ya que no desarrolla grandes historias paralelas ni suma numerosos personajes secundarios.

FRancella y Rovira le ponen pimienta a este film escrito y dirigido por el español Javier Veiga,

La tensión surge de los cambios de poder entre ambos y de una pregunta que atraviesa toda la película: quién está manipulando realmente a quién.

Cómo es el reparto de Playa de lobos