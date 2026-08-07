No necesita superhéroes, armaduras ni grandes efectos especiales. A Robert Downey Jr. le alcanza con perder un avión y quedar atrapado durante kilómetros junto a la persona menos indicada para demostrar que también puede sostener una comedia disparatada: se trata de la comedia Todo un parto (Due Date).

La película de 2010 encontró una inesperada segunda vida tras incorporarse al catálogo de Netflix, donde se instaló entre las más vistas en Argentina. Dura apenas 1 hora y 35 minutos y está dirigida por Todd Phillips, responsable de la trilogía ¿Qué pasó ayer?.

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La gran carta del film es el choque entre Downey Jr. y Zach Galifianakis: dos personajes completamente opuestos obligados a atravesar Estados Unidos juntos. Esa fórmula de road movie, sumada a un humor incómodo y por momentos descontrolado, explica por qué la película sigue funcionando más de una década y media después de su estreno.

De qué trata Todo un parto

Peter Highman es un arquitecto exitoso que está en Atlanta por trabajo. Tiene una urgencia: regresar a Los Ángeles porque su esposa está a punto de dar a luz a su primer hijo y quiere estar presente en el nacimiento.

Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis: dos personajes completamente opuestos en Todo un parto.

Todo parece encaminado hasta que conoce accidentalmente a Ethan Tremblay, un excéntrico aspirante a actor que sueña con triunfar en Hollywood.

Un incidente provocado antes del despegue termina con ambos expulsados del avión e incluidos en una lista que les impide volver a volar. Peter, además, se queda sin documentos, equipaje y dinero. Sin demasiadas alternativas, acepta la peor solución posible: cruzar el país en auto con Ethan.

Lo que sigue es una sucesión de accidentes, peleas, decisiones absurdas y desvíos inesperados mientras el nacimiento se acerca y Peter intenta conservar la paciencia.

Una pareja destinada al desastre

El secreto de Todo un parto está menos en el destino del viaje que en quiénes ocupan los dos asientos delanteros.

Peter es impaciente, controlador y explosivo; Ethan, en cambio, parece vivir en su propio universo: es ingenuo, imprevisible, habla demasiado y tiene una extraordinaria capacidad para transformar cualquier situación sencilla en un problema.

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Todd Phillips aprovecha esa oposición para construir una comedia de compañeros de viaje que por momentos se acerca al humor negro.

Una comedia que resiste el paso del tiempo

Phillips estrenó Todo un parto apenas un año después del fenómeno mundial de ¿Qué pasó ayer?, y hay elementos reconocibles entre ambas: viajes fuera de control, personajes excéntricos, humor físico y situaciones que escalan hasta niveles absurdos.

Todo un parto dura apenas 1 hora y 35 minutos y está dirigida por Todd Phillips

Pero aquí el centro está puesto casi exclusivamente en la relación entre sus dos protagonistas. Downey Jr., que por entonces ya había estrenado Iron Man y Sherlock Holmes, se aleja del héroe carismático para interpretar a un hombre cada vez más desesperado. Galifianakis, en tanto, explota el tipo de personaje incómodo e impredecible que lo había convertido en una figura de la comedia estadounidense.

Cómo es el reparto de Todo un parto