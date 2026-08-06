Miles de personas disfrutaban de un crucero por el Mediterráneo cuando un viaje de placer se transformó en una carrera desesperada por sobrevivir. Lo que comenzó como una noche de vacaciones terminó convirtiéndose en uno de los accidentes marítimos más impactantes del siglo XXI, un caso que desató una investigación internacional, puso bajo la lupa a los responsables de la embarcación y cambió para siempre la industria de los cruceros.

Ese episodio es el eje de Naufragio: Pesadilla en el mar, el documental de Netflix que reconstruye, con imágenes de archivo y testimonios de quienes vivieron la tragedia, cómo una serie de decisiones desencadenó un desastre cuyas consecuencias todavía siguen siendo recordadas.

De qué trata Naufragio: Pesadilla en el mar

El documental reconstruye minuto a minuto una emergencia que sorprendió a miles de pasajeros durante un crucero por el Mediterráneo.

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A partir de grabaciones inéditas, imágenes registradas aquella noche y entrevistas con sobrevivientes, rescatistas y especialistas, la producción muestra cómo una situación que parecía controlada derivó en el caos.

El documantal está inspirado en el hundimiento del Costa Concordia, ocurrido el 13 de enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio.

A medida que avanza el relato, la historia revela qué ocurrió a bordo, cómo reaccionaron los pasajeros y la tripulación frente a la emergencia y cuáles fueron las decisiones que marcaron el desenlace de una de las tragedias marítimas más recordadas de los últimos años.

Sin recurrir a dramatizaciones exageradas, Netflix reconstruye los hechos desde la mirada de quienes estuvieron allí y de los investigadores que analizaron el caso, ofreciendo una cronología detallada de los acontecimientos.

La historia real detrás del documental

Naufragio: Pesadilla en el mar está inspirado en el hundimiento del Costa Concordia, ocurrido el 13 de enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio.

Esa noche, el crucero transportaba a más de 4.200 personas entre pasajeros y tripulantes cuando chocó contra un conjunto de rocas después de desviarse de la ruta prevista. El impacto abrió una gran vía de agua que provocó el ingreso de agua al casco y terminó inclinando la embarcación, lo que dificultó las tareas de evacuación.

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El accidente dejó 32 personas muertas y decenas de heridos. La investigación posterior concluyó que varias decisiones tomadas durante la navegación contribuyeron al desastre.

El entonces capitán del barco, Francesco Schettino, fue declarado culpable de homicidio culposo múltiple, naufragio, lesiones y abandono de la embarcación antes de que concluyera la evacuación. En 2017 quedó firme su condena a 16 años de prisión.

Cómo reconstruye Netflix el desastre marítimo

La producción combina imágenes grabadas por pasajeros, registros de los equipos de rescate, comunicaciones de emergencia y material periodístico para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

El entonces capitán del barco, Francesco Schettino, fue declarado culpable de homicidio culposo múltiple, naufragio, lesiones y abandono de la embarcación.

Además de explicar cómo se desarrolló el operativo para evacuar a miles de personas, la producción aborda la investigación posterior y el complejo proceso para retirar el Costa Concordia del lugar del accidente, una operación de ingeniería que se extendió durante varios años y fue seguida por medios de comunicación de todo el mundo.

Quiénes aportan su testimonio en Naufragio: Pesadilla en el mar

Al tratarse de un documental, no hay actores interpretando papeles sino testimonios.