Nicole Neumann se sinceró sobre su relación con el automovilismo y los desafíos personales que enfrentó desde que acompaña a su pareja en el Turismo Carretera (TC).

Invitada al programa de Mario Pergolini, “Otro Día Perdido”, la modelo habló de sus miedos en las carreras que afronta Manu Urcera y de cómo aprendió a manejar los celos, especialmente por la presencia de las promotoras en el ambiente.

En la entrevista, Nicole reconoció que al principio sentía temor cada vez que iba a las competencias, sobre todo cuando llovía.

“Las primeras carreras me daban mucho miedo, sobre todo cuando llovía. Acá doblan a 200 kilómetros por hora”, relató. Sin embargo, con el tiempo, la confianza en el manejo de su pareja la ayudó a relajarse: “De tanto verlo, de tanto ir, empecé a tener confianza en su manejo, hasta maneja mucho mejor cuando llueve”.

Nicole Neumann y Manu Urcera (Foto: Movilpress)

Durante la charla, Neumann fue consultada sobre los celos que suelen surgir en el ambiente del TC, donde las promotoras y la exposición son moneda corriente. “Mi hermana me dijo lo mismo cuando arranqué: ‘Ojo, porque los pilotos, las promotoras…’”, recordó.

Nicole Neumann en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

Sin embargo, la modelo aseguró que nunca le preocupó ese tema: “¿No sos celosa?”, le preguntaron. “Tuve una etapa de mucho más chica que era un poquito insegura. Pero con los años, te juro, y tanto laburo personal y tanto laburo interno, que dije, ¿sabés qué? Si me tiene que pasar, me va a pasar con cualquiera, me lo va a hacer cuando quiera. Yo no me voy a estresar”, explicó.

LA ADVERTENCIA DE NICOLE NEUMANN A MANU URCERA SOBRE LA INFIDELIDAD

Nicole Neumann remarcó en el ida y vuelta con Mario Pergolini que aprendió a no dejarse consumir por los celos: “Si me pasa, besitos, no tenía que ser y a otra cosa. Pero no voy a estar toda mi vida quemándome con esto, porque no sirve de nada. ¿Para qué? No tiene sentido. Hay que disfrutar la vida”.

Nicole Neumann en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

La modelo admitió que este cambio de actitud no fue inmediato y que le llevó tiempo: “¿Lo aprendiste de grande eso?”, le preguntaron. “Me llevó varios años. Era muy insegura, sí. No era insegura en mi trabajo, digamos, sino fuera del trabajo. Y yo creo que tiene que ver más con cómo te criaste, el amor de tus padres, tiene más que ver con otras cosas. Mucho más profundo que la banalidad de la belleza”.

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