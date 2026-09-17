Termina el invierno y las celebridades le dan la bienvenida a la primavera de la mejor manera, a pura moda y alta costura en la ciudad de Buenos Aires. Nicole y Gege Neumann, Eva Bargiela y Barby Franco brillaron con sus looks de gala y adelantaron la tendencia para la temporada de calor.

Los brillos, las transparencias, las siluetas marcadas, las prendas de dos y tres piezas, los escotes y el volumen fueron los predominantes en esta oportunidad y Mariana Genesio Peña, Agustina Casanova, Emily Lucius, Anamá Ferreira, Camila Cavallo, entre otras famosas, lo lucieron como ninguna.

Los tonos nude, colorado, negro, champagne y plateados tuvieron su especial protagónico en la presentación de la diseñadora Marian Saud que se realizó en el Hipódromo de Palermo y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.

BRILLOS Y SILUETAS MARCADAS: LA NUEVA TENDENCIA EN ALTA COSTURA

Barby Franco brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Mariana Genesio Peña brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Agustina Casanova brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Emily Lucius brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Anamá Ferreira brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Gege Neumann brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Camila Cavallo brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Cande Ruggeri brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Eva Bargiela brilló con un look de gala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Las famosas y modelos con looks de gala en un desfile (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress