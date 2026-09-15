Susana Giménez volvió a demostrar su estilo y elegancia durante una salida a cenar con Graciela Borges, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl. Para la ocasión, la diva eligió un sofisticado estilismo en negro, con prendas y accesorios de reconocidas firmas internacionales.

EL LOOK DE LUJO DE SUSANA GIMÉNEZ

La gran protagonista fue un tapado negro largo de Louis Vuitton, cuyo interior lleva el clásico monograma de la maison francesa en blanco, visible en las solapas y los puños.

Susana Giménez salió a cenar con amigas (Foto: Movilpress).

Debajo, Susana llevó suéter y pantalón negro, que combinó con zapatillas Dolce & Gabbana decoradas con llamativos apliques de cristales de colores.

Susana Giménez salió a cenar con amigas (Foto: Movilpress).

Completó el outfit con una cartera cuadrada de cuero negro, un largo collar dorado con múltiples dijes y sus característicos anteojos de sol negros XL. Llevó el pelo suelto y un maquillaje sobrio en tonos nude.

LOS LOOKS DE GRACIELA BORGES, TERESA CALANDRA Y EVELYN SCHEIDL

Graciela Borges también apostó al negro, con blusa, pantalón y un abrigo de piel, además de sombrero, anteojos rectangulares y joyería maximalista.

Susana Giménez y Graciela Borges salieron a cenar con amigas (Foto: Movilpress).

Teresa Calandra eligió un conjunto azul marino de chaqueta y pantalón, con bordados de piedras negras en forma de arabescos, sandalias con brillos y clutch.

Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y Graciela Borges salieron a cenar con Susana Giménez (Foto: Movilpress).

Por su parte, Evelyn Scheidl lució un total black compuesto por blazer y falda tubo con brocado y brillantes plateados, acompañado por blusa, pantymedias y stilettos con lentejuelas.

Susana Giménez y Graciela Borges salieron a cenar con Teresa Calandra y Evelyn Scheidl (Foto: Movilpress).

Susana Giménez y Graciela Borges salieron a cenar con Teresa Calandra y Evelyn Scheidl (Foto: Movilpress).

Susana Giménez y Graciela Borges salieron a cenar con amigas (Foto: Movilpress).

Susana Giménez y Graciela Borges salieron a cenar con amigas (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.