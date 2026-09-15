La salida de L-Gante de MasterChef Celebrity sigue generando repercusiones. Después del inesperado comunicado que publicó Telefe, Yanina Latorre reveló quién sería el famoso elegido para ocupar su lugar en el reality de cocina: Mike Amigorena.

La información se conoció este lunes 14 de septiembre en Sálvese Quien Pueda. Allí, la conductora aseguró que la producción volvió a contactar al actor, quien ya había sido convocado anteriormente para sumarse al programa.

MIKE AMIGORENA REEMPLAZARÍA A L-GANTE EN MASTERCHEF CELEBRITY

Según explicó Yanina, Mike Amigorena había sido buscado por la producción desde el comienzo, aunque en aquel momento decidió rechazar la propuesta.

“Lo buscaron mucho al principio y él no quiso. Y hoy lo convencieron”, reveló la conductora sobre las negociaciones que habrían terminado con la incorporación del actor.

L-Gante (Foto: captura América TV)

Además, Latorre destacó una faceta de Amigorena que podría sorprender a los televidentes. “Tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien”, aseguró.

De esta manera, el actor se incorporaría al certamen para cubrir el lugar que quedó disponible después de la decisión de Telefe respecto de L-Gante.

QUÉ DIJO L-GANTE TRAS EL COMUNICADO DE TELEFE

Mientras comenzaba a circular el nombre de su posible reemplazante, L-Gante rompió el silencio sobre la situación. Damasia Ochoa se comunicó con el cantante para preguntarle directamente si había sido desvinculado del programa.

“Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora”, respondió inicialmente el referente de la cumbia 420.

Mike Amigorena (Foto: Movilpress)

Más tarde, en una conversación telefónica, explicó que estaba intentando aclarar personalmente su situación con el canal y prefirió no profundizar hasta contar con mayores certezas.

“No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí”, sostuvo el músico.

L-GANTE DIJO QUE TODAVÍA NO CONOCÍA LA DECISIÓN FINAL

El cantante también se mostró cauteloso frente a las versiones sobre su salida definitiva de MasterChef Celebrity y aseguró que todavía no tenía una confirmación sobre cómo continuaría su vínculo con el programa.

“Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré”, expresó.