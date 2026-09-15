Pampita Ardohain y Xuxa protagonizaron uno de los encuentros más llamativos de la moda internacional. Las figuras coincidieron en Nueva York durante el desfile de Carolina Herrera, donde se mostraron juntas, sonrientes y cómplices ante las cámaras.

El evento se realizó en el David H. Koch Theater del Lincoln Center y tuvo un significado especial para la histórica firma: la presentación de la colección Primavera 2027 coincidió con la celebración de sus 45 años de historia.

En ese marco, Pampita y Xuxa se encontraron entre los invitados y posaron juntas desde primera fila. La argentina eligió para la ocasión un elegante vestido negro strapless, mientras que la estrella brasileña apostó por una camisa blanca de gran volumen combinada con pantalón negro.

PAMPITA Y XUXA, JUNTAS EN NUEVA YORK

Las imágenes dejaron en evidencia la buena onda entre ambas. Pampita y Xuxa se abrazaron y sonrieron para las cámaras antes de disfrutar de una de las presentaciones más esperadas de la Semana de la Moda de Nueva York.

Pampita se reunió con Xuxa y conquistaron Nueva York. Crédito: Prensa Carolina Herrara

El escenario tampoco pasó inadvertido. Para la presentación, el teatro del Lincoln Center fue transformado en una particular recreación de Park Avenue durante la primavera, con una puesta realizada con casi 30 mil tulipanes amarillos, que posteriormente serán donados a parques municipales de Nueva York.

Bajo la dirección creativa de Wes Gordon, la colección Primavera 2027 recuperó elementos vinculados con los orígenes de Carolina Herrera en la ciudad y los reinterpretó desde una mirada contemporánea. La propuesta tomó como referencia el universo construido por la diseñadora desde 1981 y la elegancia de las mujeres que marcaron aquella época.

Pampita se reunió con Xuxa y conquistaron Nueva York. Crédito: Prensa Carolina Herrara

Sobre la pasarela aparecieron chaquetas alargadas, faldas amplias, vestidos de noche, tweed, popelín, denim, gasa, organza y encajes, junto con una paleta atravesada por el negro, blanco, rojo Herrera y el característico amarillo de los taxis neoyorquinos.

La colección también rindió homenaje a la historia de la casa a través de colaboraciones especiales vinculadas con Andy Warhol, The New Yorker y Taffin, reforzando la conexión de la firma con Nueva York.