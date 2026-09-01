A pocas semanas de haber llegado a Europa, Carolina “Pampita” Ardohain continúa disfrutando de su viaje por algunas de las ciudades más emblemáticas del continente. Luego de una breve estadía en Saint-Tropez, Francia, donde se reencontró con su novio, Martín Pepa, la modelo hizo las valijas y partió rumbo a España para recorrer Barcelona.

Como suele hacer durante sus viajes, Carolina compartió con sus millones de seguidores algunas de las mejores postales de su paso por la ciudad catalana. Una de sus primeras paradas fue nada menos que la imponente Sagrada Familia, la famosa basílica diseñada por Antonio Gaudí.

La modelo quedó completamente fascinada con la belleza del lugar: desde la impresionante arquitectura exterior hasta los juegos de luces y colores que se reflejan en el interior del templo.

Pampita en la Sagrada Familia (Video: Instagram @pampitaoficial)

LAS MEJORES FOTOS DE PAMPITA EN BARCELONA

A través de sus redes sociales, Carolina “Pampita” Ardohain dejó en evidencia el impacto que le generó conocer de cerca una de las obras más reconocidas de Barcelona: la Sagrada Familia. “Mi cliente no tiene prisa”, tituló el álbum de fotos que compartió a través de una publicación de Instagram.

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pero su visita no se limitó únicamente a las fotografías. A través de sus historias de Instagram, también aprovechó para compartir algunas de las frases de Antonio Gaudí, creador de la basílica, que más resonaron en ella.

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La especial historia detrás de la construcción de la Sagrada Familia, una obra que comenzó a levantarse en el siglo XIX y que continúa en proceso de finalización, fue uno de los aspectos que más llamó la atención de Pampita. Así, entre recorridas, imágenes y reflexiones, la modelo disfrutó de una nueva parada en su recorrido europeo antes de continuar con sus vacaciones.

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El álbum de fotos de Pampita en Barcelona (Foto: Instagram @pampitaoficial)