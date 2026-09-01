En medio de los rumores que vuelven a relacionar a Luck Ra con una de sus exparejas (Guille Giles), el cordobés realizó una publicación en TikTok que rápidamente generó debate entre sus seguidores. El artista compartió un particular video en el que habló, de manera indirecta, sobre la posibilidad de volver a contactar a un ex.

En las imágenes se puede ver a Luck Ra en un jardín mientras juega a la pelota. El video comienza con una frase que funciona como disparador: “Si meto gol es una señal para llamar a tu ex”. Luego, el cantante se aleja de la cámara y se prepara para patear al arco, aunque, en el momento decisivo, frena, mira a cámara y se pregunta: “¿En serio querés llamar a tu ex?”.

El mensaje tomó todavía más fuerza por la canción que suena de fondo. Se trata de “Hola Perdida”, uno de los hits de Luck Ra, y en ese momento del video se escucha la frase “Sé que me querés atender, por más que tenga fama de llamar a mi ex”. Para muchos esto podría ser una indirecta para La Joaqui, de quien se separó recientemente... ¿o tal vez para Guille Giles?

La inesperada publicación de Luck Ra que generó debate (Video: TikTok)

LUCK RA SE REENCONTRÓ CON SU EX NOVIA, GUILLE GILES

La semana pasada en LAM revelaron que Luck Ra habría retomado el contacto con una expareja que fue importante en una etapa anterior de su vida. La mujer señalada es Guille Giles, modelo y creadora de contenido de 25 años, con quien el artista mantuvo una relación durante aproximadamente tres años.

Actualmente, Guille trabaja como modelo, aunque su actividad profesional también está fuertemente vinculada con las redes sociales. La joven reúne una importante cantidad de seguidores y se destaca especialmente por el contenido que publica en TikTok donde cuenta con casi medio millón de seguidores.

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del cuarteto argentino, Luck Ra mantuvo una relación de varios años con Giles. El vínculo terminó antes de que el cantante comenzara su relación con La Joaqui. Sin embargo, la separación no habría significado el final de todo contacto entre ellos, ya que Giles continuó vinculada laboralmente con el entorno del músico.