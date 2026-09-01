Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, declaró este lunes 31 de agosto ante la Justicia, un día después de haber sido detenido en Tigre junto a su primo, Joel.

Ambos fueron aprehendidos cuando circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente, en la que la Policía Bonaerense encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

Callejero Fino fue trasladado a la fiscalía (captura de América TV)

La información fue revelada por Diego Lewen, notero de Desayuno Americano, quien contó detalles de la declaración del cantante de RKT y su primo.

“Ayer, en la fiscalía, declararon tanto Callejero Fino como su primo Joel. Ambos dijeron que el arma no les pertenecía. Callejero Fino dijo que el arma no era de él”, informó el periodista.

El arma secuestrada es una Glock calibre .40, que, según detallaron en el programa, tenía 12 balas, no tenía recámara y presentaba la numeración suprimida.

Callejero Fino declaró tras ser detenido por la portación de un arma (captura América TV)

LA FOTO QUE COMPLICARÍA A CALLEJERO FINO

En medio de la cobertura del caso, Carlos Salerno mostró además una fotografía que podría sumar un nuevo elemento a la investigación. “Tengo una bomba de Callejero Fino. Me acaban de pasar una foto que lo va a complicar aún más a Callejero Fino”, anticipó el panelista de Pamela David.

Luego exhibieron la imagen en la que se ve al cantante junto a un conocido barrabrava de Racing, quien, según explicaron en el programa, le habría entregado un arma idéntica a la que fue secuestrada.

“Hay un conocido barra de Racing Club que hace poco tiempo le hizo entrega a Callejero un arma, una Glock calibre .40”, aseguró Salerno.

Por el momento, Callejero Fino y su primo negaron ser propietarios del arma encontrada durante el procedimiento. La investigación deberá determinar quién tenía la pistola y cuál era su procedencia.

Salerno también explicó las consecuencias que podría enfrentar el cantante en caso de ser encontrado culpable. “La pena mínima es de 3 años y 6 meses. La máxima es de 8 años”, señaló, y agregó que el antecedente de una detención previa podría complicar su situación judicial.

La causa continúa en investigación mientras la Justicia analiza las pruebas incorporadas al expediente.