El 30 de agosto, Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, fue detenido por la Policía Bonaerense durante un control en Tigre, luego de que los efectivos detectaran que circulaba en una camioneta sin patente.

Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40, con la numeración limada y 12 balas en el cargador. El cantante no contaba con permiso de portación.

Callejero Fino fue trasladado a la fiscalía (captura de América TV)

Este domingo, en La Mañana de Lape, mostraron el traslado de Callejero Fino a la fiscalía de Benavídez, ubicada a pocos metros de la comisaría donde permaneció detenido.

“Va a estar frente al fiscal. El abogado le puede decir ‘no declares’. Hay un sumario corto”, informó Mauro Szeta, mientras en pantalla se veía al cantante esposado y escoltado por un efectivo policial.

Desde el lugar, el notero de América TV también informó que familiares y amigos del artista se acercaron a la comisaría: “Recién ingresaron a la comisaría conocidos de Callejero Fino”.

POR QUÉ FUE DETENIDO CALLEJERO FINO

El operativo se realizó en el cruce de Italia y la ruta 27, en Tigre. Callejero Fino viajaba acompañado por un hombre de 27 años, quien también fue detenido.

Según trascendió, ambos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que inició actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.

La Policía detectó una Volkswagen Amarok sin chapas patente y, al requisar el vehículo, encontró la pistola Glock calibre .40. En el procedimiento participaron efectivos del Destacamento Villa La Ñata, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y agentes de Policía Adicional.

LOS ANTECEDENTES JUDICIALES DE CALLEJERO FINO

Callejero Fino ya había tenido un conflicto con la Justicia. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por robo. Cumplió cinco meses en prisión y luego continuó con arresto domiciliario y tobillera electrónica.

Durante ese período comenzó a desarrollar su carrera musical y llegó a presentarse en el Luna Park.

En 2023, el cantante anunció que había cumplido su condena. “En el día de hoy ya no le debo nada a nadie. Soy igual que cada uno de ustedes, estoy completamente libre”, había expresado en sus redes sociales.

Luego, Callejero Fino consolidó su carrera en la música urbana y también participó de Bake Off Famosos, aunque abandonó el programa por cuestiones de agenda.