A tres años de la muerte de Silvina Luna, Gustavo Conti le dedicó un conmovedor posteo en redes sociales, acompañado por fotos de los años de amistad que compartieron desde que se conocieron en la casa de Gran Hermano.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de permanecer casi 80 días internada en el Hospital Italiano. La modelo atravesaba un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda, en el marco de las complicaciones de salud que sufrió tras una cirugía estética que le practicó Aníbal Lotocki en 2010.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a tres años de su muerte con un desgarrador mensaje (Foto de Instagram)

EL DESGARRADOR MENSAJE DE GUSTAVO CONTI A TRES AÑOS DE LA MUERTE DE SILVINA LUNA

En el tercer aniversario de la muerte de su amiga, Gustavo Conti la recordó con un emotivo mensaje en Instagram.

“Hoy 3 años ya, gordita hermosa. El tiempo pasa, tan rápido, pero nunca te fuiste. Todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre”, escribió el actor junto a las imágenes de Silvina.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a tres años de su muerte con un desgarrador mensaje (Foto de Instagram)

Y continuó, emocionando a sus seguidores con sus palabras: “Solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros”.

Sobre las cualidades que destacaban a Silvina, Conti agregó: “Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común”.

Finalmente, Gustavo Conti cerró su mensaje con una profunda reflexión: “Hoy deseo que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo de vos. Siempre presente, Silvina”.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a tres años de su muerte con un desgarrador mensaje (Foto de Instagram)

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a tres años de su muerte con un desgarrador mensaje (Foto de Instagram)

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a tres años de su muerte con un desgarrador mensaje (Foto de Instagram)

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a tres años de su muerte con un desgarrador mensaje (Foto de Instagram)

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a tres años de su muerte con un desgarrador mensaje (Foto de Instagram)