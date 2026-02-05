Fernando Burlando volvió a generar conmoción con un fuerte y crudo testimonio sobre la autopsia de Silvina Luna. En una nota que dio a El Diario de Mariana, el abogado relató con lujo de detalles lo que vio al presenciar el procedimiento y describió un escenario tan impactante como doloroso, que dejó en shock a todos en el estudio.

“Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines”, lanzó Burlando, sin filtros. Y fue aún más contundente al explicar las consecuencias que ese material le provocaba en el cuerpo: “Uno de esos adoquines directamente estaba generando una presión en el nervio siático. Eso es algo imposible, es imposible convivir con algo así”.

Visiblemente movilizado, el abogado recordó una charla íntima que tuvo con Silvina poco antes de su última internación: “Yo comí con Silvina una semana antes. Ella me contó que se tuvo que mudar porque no podía subir la escalera de su departamento por el dolor que tenía”, reveló, mientras el estudio quedaba en silencio.

Foto: Captura (América)

En otro pasaje estremecedor, Burlando relató una escena que aún lo conmueve: “Silvina te mostraba las piernas. Yo se lo toqué en vivo, no sabía lo que era. Eran piedras. Piedras que tenía Silvina. Es cemento”.

El abogado explicó con crudeza cómo ese material había sido inyectado en su cuerpo: “Imaginate el cuerpo humano, que ya de por sí tiene flexibilidad, que te inyecten piedras desde la punta del glúteo hasta casi donde terminan los gemelos”, remarcó. Y sumó un detalle escalofriante: “En el principio del glúteo tenía dos adoquines que directamente le presionaban el nervio. Es tremendo”.

Visiblemente movilizado, el letrado insistió una y otra vez en una frase que resume el drama que vivía Silvina Luna:“Es imposible vivir. Es imposible vivir con el dolor”.

Fernando Burlando: “Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE SUPO LA CAUSA DE LA MUERTE DE SILVINA LUNA: LAS FUERTES REVELACIONES DE FERNANDO BURLANDO

La causa por la muerte de Silvina Luna sumó un dato determinante tras la última pericia del Cuerpo Médico Forense, y fue su histórico abogado, Fernando Burlando, quien aportó detalles escalofriantes en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“La Justicia no se equivocó, pero fue muy lenta”, comenzó explicando el letrado (en septiembre de 2025) en el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

Además, Burlando fue contundente al referirse a la magnitud del daño: “La cantidad de producto que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse. Era infernal. En glúteos, piernas, rodillas… había emigrado por todo el cuerpo”.

Silvina Luna (Foto: Instagram @silvinalunaoficial)

Asimismo, reveló que lo que se le inyectó a la actriz no era un material aprobado en dosis mínimas y era altamente peligroso: “Este era un preparado que hacía Frankenstein. Ni siquiera era el producto de laboratorio. Lo mezclaba con grasa, en un lugar no habilitado para hacer intervenciones. Silvina salió a cococho de ese lugar, casi dormida, porque no la querían dejar internada”, recordó.

El abogado también denunció la mirada prejuiciosa que encontró en Tribunales: “Escuché decir: ‘si se fue a hacer el cul..., que se joda’. Mucha gente sigue pensando eso. Pero Silvina peleó contra los prejuicios, contra las frivolidades, y murió tan joven, con toda una vida por delante”.

Por último, el entrevistado destacó la tarea del fiscal Sandro Abraldes, a quien definió como “un gran fiscal” y responsable de darle un nuevo impulso a la investigación: “Fue un antes y un después para ella, porque se sintió legitimada en lo que le estaba pasando”.