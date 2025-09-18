La causa por la muerte de Silvina Luna sumó un dato determinante tras la última pericia del Cuerpo Médico Forense, y fue su histórico abogado, Fernando Burlando, quien aportó detalles escalofriantes en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“La Justicia no se equivocó, pero fue muy lenta”, comenzó explicando el letrado en el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

Además, Burlando fue contundente al referirse a la magnitud del daño: “La cantidad de producto que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse. Era infernal. En glúteos, piernas, rodillas… había emigrado por todo el cuerpo”.

Silvina Luna (Foto: Instagram @silvinalunaoficial)

Asimismo, reveló que lo que se le inyectó a la actriz no era un material aprobado en dosis mínimas y era altamente peligroso: “Este era un preparado que hacía Frankenstein. Ni siquiera era el producto de laboratorio. Lo mezclaba con grasa, en un lugar no habilitado para hacer intervenciones. Silvina salió a cococho de ese lugar, casi dormida, porque no la querían dejar internada”, recordó.

El abogado también denunció la mirada prejuiciosa que encontró en Tribunales: “Escuché decir: ‘si se fue a hacer el cul..., que se joda’. Mucha gente sigue pensando eso. Pero Silvina peleó contra los prejuicios, contra las frivolidades, y murió tan joven, con toda una vida por delante”.

Por último, el entrevistado destacó la tarea del fiscal Sandro Abraldes, a quien definió como “un gran fiscal” y responsable de darle un nuevo impulso a la investigación: “Fue un antes y un después para ella, porque se sintió legitimada en lo que le estaba pasando”.

Fernando Burlando. (RS Fotos)

MAJO MARTINO CONTÓ CÓMO ESTÁ EL HERMANO DE SILVINA LUNA A UN AÑO DE LA MUERTE DE LA MODELO

A horas de estar presente en la conmovedora misa que le hicieron a Silvina Luna a un año de su muerte, Majo Martino reveló (en septiembre de 2024) cómo se encuentra Ezequiel -el hermano de la modelo- en su visita a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Ezequiel estaba hecho pelota”, se sinceró la panelista de Mañanísima (el ciclo que lideraba Carmen Barbieri), quien había logrado mantener una hermosa amistad con la modelo en el último tiempo antes de su partida.

Por otro lado, Majo ahondó en el proyecto que tiene Ezequiel de hacer un documental mostrando a su hermana en su momento más duro: “Creo que es el motor que lo mantiene en pie. Silvina quería dejar un mensaje y ese mensaje va a ser dado. Entonces, el motor que tiene el hermano hoy en día de continuar con eso, por pedido de ella, es enorme”.

Foto: Captura (eltrece)

“Ellos tienen tanto material. Yo les digo que va a ser impactante. Yo no quiero hablar demasiado, no sé la estructura del formato, pero sí sé que va a haber material inédito, obviamente, porque ella pedía que la grabaran en los momentos más dolorosos. Hay escritos por ella, diarios íntimos, todo tienen”.