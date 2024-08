Con el dolor marcado a fuego a un año de la muerte de Silvina Luna, Ximena Capristo no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de cómo vive la ausencia de quien fue su gran amiga junto con su pareja, Gustavo Conti, con quien tiene a su hijo Félix.

“Yo pensé que que iba a poder salir (de la última internación). Pensé que, de última podía llegar a seguir con algún problema de salud, pero que no iba a tener este desenlace”, comenzó diciendo Ximena en una nota que dio a LAM.

“Una mina que es muy joven, luchadora y que le haya pasado esto por este tipo que no se le puede llamar médico, porque el médico sana, y este hombre no sana, sino que le puso ese material a muchas mujeres que aún no lo han dicho y que van camino al mismo desenlace de Silvina”, agregó, en referencia a Aníbal Lotocki, el médico que la operó años atrás y que en la actualidad está preso.

Foto: Captura (América)

“Creo que en algún momento va a volver, son como las ganas que uno tiene, tal vez. Pero digo, ‘en algún momento va a volver y va a estar ahí con nosotros’. Lo sentimos así, Gus también lo siente igual. Como que Silvina está de viaje y en algún momento va a volver y nos vamos a juntar a reírnos y a hablar de boludeces”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Y cerró, a flor de piel: “Ella está presente todo el tiempo. Está ahí todo el tiempo. Y yo lo prendo una vez muchas veces, porque le doy luz de esa forma. La tengo ahí en un portarretrato al lado de mi mamá y la recordamos todos los días con todo”.

Los problemas de salud en la rosarina comenzaron a causa de una cirugía estética de glúteos.

CINTHIA FERNÁNDEZ COMPARTIÓ UN VIDEO INÉDITO DE SILVINA LUNA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE

A horas de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Silvina Luna, Cinthia Fernández recurrió a las redes para compartir un video inédito de la modelo y acompañar su posteo con unas conmovedoras palabras.

“Quiero recordarte riéndonos, Moon. Beso al cielo y que tu alegría y esos bellos ojos iluminen desde donde estés a tus seres queridos y les des fuerza”, comenzó diciendo Cinthia en la publicación que subió a Instagram, junto a unas imágenes de Silvina tentada mientras posa para la cámara.

“Cómo iluminabas a todos los que tuvimos el placer de conocerte️. Buena compañera, querida por todos, noble; todo lo hermosa que eras por fuera lo eras por dentro”, agregó despertando la ternura de sus seguidores, quienes también dejaron dulces líneas en su muro.

Foto: Captura de Instagram (@cinthia_fernandez_) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, a corázon abierto: “¡Qué injusto que ya no estés acá! Ojalá tengas la justicia que te merecés y que tu alma esté en paz. Te quiero, fue un placer haber compartido un ratito de tu vida con vos. Parece mentira que mañana hace 1 año que te fuiste”.